Nelehkou situaci, v které se ocitla celá společnost, světová rekordmanka v hodu oštěpem zvládá. Ale přeje si, aby se děti mohly vrátit do škol. „Všem rodičům by se ulevilo,“ má jasno.

A jak bude na rok 2020 vzpomínat? „Že jsem se na první a druhou třídu stala učitelkou,“ konstatuje v rozhovoru pro média po natáčení pořadu Atlet roku.

„Přijde mi to jako návrat do středověku. Vzdělání je nejdůležitější. Tohle je průšvih. Na koronavirové situaci mi tohle vadí nejvíc. To chceme mít blbý děti?“ ptá se Špotáková.

„Na druhou stranu na tom nejsem zase tak špatně. Spíš myslím na mámy, které nemají dům se zahradou a jsou zavřené v paneláku. Mají home office a při tom učí děti. To musí být těžký. Já se mohu připravovat podle toho, jak se domluvím s trenérem Honzou Tylčem. Nestěžuji si, ale tahle situace by měla rychle skončit. Hlavně kvůli dětem,“ pokračuje.

S profesionálním tréninkem nejde současný stav dlouhodobě moc skloubit. „Chvíli to ještě zvládnu. Příprava tím bude ovlivněná, ale nesmíme se nechat zdeptat a zlomit. Aspoň, že se dá trénovat na Julisce.“

Na nelehké situaci nachází atletka pražské Dukly i pozitivní momenty. „Kolem sebe vidím hodně dobrých věcí. Řekla bych, že si lidé všeho víc váží. Na jaře, když nás zase pustili do posilovny, to bylo něco. Nebo vzpomínáme s klukama, když zase otevřeli aquapark, jak jsme se těšili, že se půjdeme vykoupat,“ vzpomíná.

Sportovní cíle jsou namířené na příští rok do Tokia. „Věříme, že olympiáda bude a čeští atleti přivezou pět medailí – dvě zlaté a tři stříbrné,“ dívá se s nadsázkou do budoucnosti a pak se ještě vrací do dnešní doby: „Doufám, že si lidi ohledně zdraví uvědomí, že se nemohou spoléhat na stát, že jim pomůže nějakou péčí. Musí pro to něco dělat sami. Snažit se nějakým způsobem sportovat a udržovat se v kondici. Je to celé o vlastní zodpovědnosti.“

HEJNOVÁ ŠÍŘÍ OPTIMISMUS

Loni se díky pátému místu v běhu na 400 metrů překážek na MS v Dauhá stala nejlepší českou atletkou. Letos se pořadí v anketě kvůli podivné sezoně zasažené pandemií nevyhlašovalo. Zuzana Hejnová ostatně svůj závodní program zredukovala, ale nyní její myšlenky směřují k přípravě a o rok odloženým hrám v Tokiu.

„Každý rok jsme měli přesný plán, kam pojedeme na soustředění, teď musíme improvizovat, což je trošku náročné,“ krčí rameny dvojnásobná mistryně světa. Olympiáda je jejím cílem, ale pokud proběhne v epidemiologických bariérách, moc se netěší.

„Jsem ráda, že jsem zažila troje standardní hry. Obávám se, že teď budeme fungovat v nějaké bublině a nevím, jestli z toho budu mít radost,“ přemítá atletka Dukly.

Svěřenkyně Dany Jandové v neveselé době vsadila na optimismus. „Na sociálních sítích píšu, aby lidi nezapomínali na úsměvy, nepřestali být aktivní a hýbali se. Když budou jenom koukat na zprávy, tak z toho života nic nemají,“ dodala Hejnová.