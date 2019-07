V Polsku byly závody o překážkách, kdy se úspěšnost dokončení všech překážek pohybovala kolem pouhých čtyřiceti procent. V Dolomitech naopak dominovala krásná příroda a prudké kopce. S jakými výsledky, dojmy a postřehy se vrátili reprezentanti z Kralup, ozřejmí jejich odpovědi na otázky: 1. Jak jste na ME dopadl/a? 2. Splnil/a jste cíl, se kterým jste na šampionát jel/a? 3. Co vás nejvíce překvapilo? 4. Co vás nejvíc potěšilo? 5. Je něco, co vás zklamalo? 6. Co jste si z této vrcholné akce odnesl/a?

PAVEL RŮŽEK (ME SPARTAN RACE)

1. Umístil jsem se na pátém místě ve své kategorii, s celkem velkou velkou a zbytečnou ztrátou na pódium.

2. Netrefil jsem oštěp…! Závod byl skvělý a výsledky mi ukázaly, že se hodně posouvám dopředu, takže jsem spokojený.

3. Nejvíc mě překvapil a potěšil výsledek v cíli. Na prvním dlouhém stoupání jsem se necítil moc dobře, asi v půlce trasy jsem musel dvakrát opakovat překážku s nošením kýble kvůli nedostatečnému naplnění stěrkem, a to mě nejen časově, ale i fyzicky nalomilo. Vzhledem k tomu, že mám o necelý týden později Ultra (50km+) ve Francii, místy jsem na trase šetřil síly.

4. Potěšila mě profesionalita celé akce a skvělá organizace.

5. Nejvíc mě zklamaly vlastní zbytečné chyby - aleaspoň se mám z čeho učit.

6. Motivaci tvrdě trénovat a posouvat se dál.

VENDULA SOUKUPOVÁ (ME SPARTAN RACE)

1. 25. místo v elitních ženách.

2. Ano. Dala jsem do závodu vše, splnila překážky na jedničku, jen klasicky oštěp nevyšel. Nemůžu říct, že jsem někde na trati mohla přidat. Výsledek splňuje mou aktuální výkonnost.

3. Ani nepřekvapilo, ale poprvé jsem zažila stažení hrudníku ve vyšší nadmořské výšce a problém s nadechnutím se.

4. Potěšilo mě, že jsem se přesvědčila, že jsem rychlá na překážkách a při sebězích, kde jsem předbíhala.

5. Když jsem do závodu šla s tím, že kopce nahoru nemám natrénované, tak jsem ani zklamaná nebyla. Ale je jasné, že mě štvalo, jak mě v nich předbíhají.

6. Medaili, tričko a pivo a samozřejmě to, že vím, jak dál trénovat, a povědomí o tom, co zlepšovat.

PETR JANOUŠEK (ME OCR)

1. Ve čtvrtečním závodě se mi povedlo zvládnout všechny překážky a doběhnout na 37. místě v age group 18 až 24, v pátek už mi ale došly síly a o náramek jsem přišel, přesto jsem si oba závody moc užil.

2. Cílem bylo nabrat nové zkušenosti a závody si užít, to se povedlo.

3. Příjemně mě překvapila celá akce od atmosféry, organizace až po překážky.

4. Určitě možnost vyzkoušet si netradiční a rozmanité překážky, postavit se na start s nejlepšími závodníky z celé Evropy.

5. Nic se mi nevybavuje, takže asi ne.

6. Určitě spoustu nových zkušeností a skvělý zážitek.

VOJTĚCH RŮŽEK (ME SPARTAN RACE)

1. Skončil jsem pátý v age group 18 až 24.

2. Asi jo. Závod jsem si i přes nachlazení užil a pizza po doběhu byla taky dobrá.

3. Nenáročnost závodu. Břemena byla lehká i pro mě a trasa byla krásně běžecká.

4. Asi ty výhledy. Konečně jsem se taky jednou stihnul kochat krajinou.

5. Zklamalo mě, že jsem nevěděl, kolikátý běžím, protože startovalo více kategorií najednou.

6. Že bych se neměl v závodě flákat, i když si myslím, že běžím někde u konce startovního pole.

PETRA NOVÁ (ME OCR)

1. Do cíle jsem doběhla bez náramku.

2. Jela jsem si to hlavně vyzkoušet, bylo to mé první mistrovství a také první závod s takhle náročnými překážkami.

3. Překvapilo mě, jak velký náš czechteam byl. Je skvělý, že se nás tam sešlo tolik.

4. Celá atmosféra závodu, organizace i pestrá trať.

5. Zklamalo mě asi jen to, že jsem nepřekonala více překážek.

6. Spoustu zkušeností a zážitků. Vím, kde mám největší slabiny a na čem musím zapracovat.

JIŘÍ CIMLER (ME OCR)

1. Na krátkém pětikilometrovém i dlouhém patnáctikilometrovém se mi povedlo udržet náramek a doběhnout 54., respektive 51. v elitní kategorii. Jelikož byla úspěšnost cca 37 procent (doběhnutí s náramkem), tak to není úplně hrozný výsledek. V národních štafetách jsme brali s klukama třicáté místo z cca devadesáti štafet.

2. Cílem bylo splnit ve všech závodech všechny překážky, a to se i přes několik oprav povedlo.

3. Poměrně dost neznámých překážek. Objel jsem za poslední rok poměrně dost zahraničních sérií, a tak jsem nečekal tolik pro mě nových překážek.

4. Potěšilo mě, že moje ruce na rozdíl od minulého ME vydržely vcelku bez úhony a překonaly i překážky, které byly doposud mým strašákem či konečnou na zahraničních závodech.

5. Občasná horší průchodnost překážek a možná absence nějakého delšího eliminačního komba.

6. Pocit, že v tréninku překážek jdu správným směrem, naopak běžecky musím ještě hodně zabrat.