„Dramatický a pohledný volejbal z obou stran před super diváckou kulisou," charakterizoval utkání kormidelník domácích Martin Kop. „Myslím, že jsme si minimálně bod dneska zasloužili, samozřejmě jsme chtěli vyhrát, ale s pokorou uznáváme kvalitu soupeře a jsme rádi, že jsme si zajistili přímý postup do play-off.“

Jihočeši ztratili hned první set, ve kterém výborně blokovali. Odolka otočila jeho průběh, tím hráči získali sebedůvěru. Přitom Jihostroj byl v pětibodovém vedení. Aero pak vyhrálo i třetí set, dobře si vedl především v útoku Svoboda.

Druhý a čtvrtý pro sebe získali Jihočeši. Jihostroji se dařilo hlavně v okamžicích, kdy se hráči opřeli do servisu, ale domácí měli stejnou odpověď. V pátém setu zavelel do útoku na servisu Srb ve službách Jihostroje Filip Stoilovič: 5:2 pro Jihostroj. Drama pokračovalo až do závěru tie breaku. A kormidlo na jihočeskou stranu nasměroval definitivně skvělými podáními blokař Oliver Sedláček.

„Už mohla být konečně plná hala, která vytvořila bouřlivé prostředí, ostatně jako vždy tady na Vodolce, a my jsme tomu asi v určitých fázích podlehli. V určitých momentech setů jsme vedli o hodně a ještě jsme to pokazili, tam jsme byli nedobří v mezihře, nahrávali jsme si vysoké balony, a tam jsme ten bod ztratili. Pak už jsme hráli asi už v pohodě a vyhráli jsme 3:2,“ přidal svůj pohled na utkání trenér hostů René Dvořák.

Aero Od. Voda – Jihostroj Č. Budějovice 2:3

Sety: 21, -17, 23, -22, -10. Nejvíce bodů: Hladík 18, Svoboda 18, Carmody 11 - Schouten 24, Stoilovic 19, Polák 14. Útoky: 56:58. Esa: 4:11. Bloky: 8:9. Chyby: 31:31. Diváci: 767. O. Voda: Svoboda, Horák, Hladík, Shchadilov, Carmody, Démar, libera Saada, Hadrava (Chancy, Chevalier, Ribom, Shaker).

