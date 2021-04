Pro Elišku už vyběhali více než 11 tisíc korun fotbalisté Pšovky, jejichž vedení s nápadem také přišlo. Později převzali štafetu příznivci a vyznavači házené. V následujících dvou týdnech bude pohybem pomáhat další v Mělníku populární a úspěšné sportovní odvětví - Klub veslařů mělnických 1881.

Do akce Pšovka běhá proti nemocem se zapojili nejen hráči klubu, ale i širší veřejnost. | Foto: FK Pšovka Mělník

Zapojit se do virtuální cesty z Mělníka až do Hamburku a přispět tak na nákladné rehabilitace Elišce Krejčíkové trpící vývojovou vadou, se lze od 5. do 19. dubna. A to hned dvojím způsobem.