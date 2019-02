Mělník – Něco málo přes sto vteřin dělilo futsalisty Olympiku, aby České Lípě oplatili těsnou porážku z první části sezony. Démonům ale v předposlední minutě vyšla sázka na hru bez brankáře a z Mělníka odvezli remízu 3:3. Dvěma gólovými asistencemi se v mělnickém týmu uvedla staronová posila Radek Hrdý.

Futsalista a fotbalista Radek Hrdý. | Foto: Gardenline Litoměřice

Na devátý celek tabulky Mělničtí vyrukovali s nečekaným překvapením v sestavě. Dres Olympiku po letech znovu oblékl Radek Hrdý. Šikula z Dolních Beřkovic se do působiště svých futsalových začátků vrátil oklikou přes Litoměřice a druholigové Ústí nad Labem, odkud přišel na hostování.

V barvách Rapidu před necelými dvěma týdny inkasoval pětizápasový trest za neoprávněný start v utkání, ve kterém měl stát kvůli žlutým kartám. Na jinou soutěž se ale zastavení činnosti nevztahuje. O návratu do Olympiku jako o jedné z reálných možností do budoucna mluvil třiadvacetiletý fotbalista divizních Neratovic už v prosincovém rozhovoru pro Deník. Nakonec došlo k dotažení námluv asi ještě dřív, než předpokládal.

Hned ve své obnovené premiéře pak ukázal, jak platným hráčem může být. Právě po jeho přihrávkách posílali Demeter a později i Vokoun svůj tým do vedení. Hosté ale dokázali pokaždé srovnat krok. A povedlo se jim to i poté, co halu v polovině druhého poločasu potřetí rozjásal Šlehofer.

Trenér Olympiku Jakub Němec považoval remízu, pro jeho tým první v sezoně, za zaslouženou. „Celý zápas byl vyrovnaný, vždy to bylo maximálně o branku. I když jsme vždy vedli, tak se nám nepodařilo odskočit o dvě, což by asi rozhodlo. Šancí na to bylo dost, dali jsme asi pět tyček a v zakončení tentokrát neměli dost štěstí. Na druhou stranu jsme však mohli i prohrát, když Česká Lípa neproměnila dlouhou penaltu za přísně odpískaný šestý faul.“

Ve stejném duchu mluvil také hostující kouč Karel Kruliš: „Dnes jsme mohli prohrát, ale i vyhrát. V zápase jsme stále dotahovali a konečná remíza je zasloužená. Nás může mrzet spousta šancí, které jsme neproměnili, ale zároveň jsme měli štěstí a brankář Kirov měl tyče dobře postavené, zvonily za ním jak v kostele. Bod bereme je plusový z venku.“

Olympik Mělník – Démoni Č. Lípa 3:3 (2:1)

Branky: 5. Demeter (Hrdý), 18. Vokoun (Hrdý), 30. Šlehofer – 9. Zapletal (Švec), 22. Zapletal (Švec), 39. Semerád (Kubelka).

Další zápasy 16. kola: Liberec – Teplice 4:9, Ostrava – Sparta Praha 2:26, Slavia Praha – Plzeň (hraje se v sobotu), Chrudim – Uh. Hradiště (18. února).

1. Svarog Teplice 15 13 0 2 80:40 39

2. Sparta Praha 15 12 0 3 134:38 36

3. ERA-PACK Chrudim 12 12 0 0 79:16 36

4. Slavia Praha 13 9 0 4 63:34 27

5. Olympik Mělník 14 6 1 7 52:78 19

6. Interobal Plzeň 14 6 0 8 77:46 18

7. Bazooka U. Hradiště 13 4 2 7 52:57 14

8. Démoni Č. Lípa 14 4 1 9 39:72 13

9. FTZS Liberec 15 4 1 10 55:110 13

10. Helas Brno 14 3 1 10 36:57 10

11. VŠB-TU Ostrava 15 1 0 14 35:154 3