Sobotní kvalifikace ovšem byla pro mělnického jezdce složitější. Na dráze se kromě něj prohánělo ještě dalších 47 vozů, což mělo pochopitelně za následek hustý provoz. A právě na něj Pekař doplatil.

„Vždy, když jsem byl v rychlém kole, tak mi to někdo překazil, protože jel pomalu a neudělal mi místo. Neměl jsem zkrátka tolik štěstí a nedokázal jsem si vytvořit prostor,“ mrzelo Pekaře.

