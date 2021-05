V závodech Renault Clio Cupu dosáhl Tomáš Pekař na většinu svých kariérních úspěchů. A během minulého víkendu se mělnický závodník na tuto scénu vrátil. Na Hockenheimringu se zúčastnil podniku seriálu Clio Cup Europe.

Tento šampionát v letošním roce zažívá svou premiérovou sezonu. Jeho součástí jsou regionální šampionáty – Clio Cup Italia, France, Spain a Central Europe. Série se na jednotlivých podnicích střídají. Jezdci nebojují o body pouze do celkové klasifikace, ale také do regionálních seriálů.

Podnik na Hockenheimringu byl vypsán pro Clio Cup France a Central Europe. Ve druhé sérii Tomáš v minulosti vybojoval tři tituly šampiona. Tentokrát se ovšem jednalo o jeho první závodní start s Cliem páté generace. Tréninky a kvalifikace se tak u českého závodníka nesly spíše v duchu učení a seznamování se s novou technikou. V závodech ale potvrdil svou příslušnost ke špičce.

Do prvního vyrážel Tomáš z celkové dvanácté pozice a současně ze šesté příčky v rámci skupiny C, která je určena pro účastníky z Central Europe. První závodní jízda víkendu se konala v úplně jiných podmínkách než úvodní kvalifikace – na mokru. A to Tomášovi svědčilo. Během závodu se byl schopen propracovat o několik pozic nahoru a v konkurenci dvaceti osmi závodníků projel cílem jako celkově pátý. Nakonec ale vystoupil na stupně vítězů. Dva z jeho soupeřů byli penalizováni za překračování traťových limitů a Tomáš se díky tomu posunul na třetí místo. V rámci skupiny C dokonce zvítězil.

Stíhací jízdu Tomáš předvedl také ve druhém závodě, který se už konal na suchu. Do něj startoval jako desátý celkově a pátý ve skupině C. V cíli z toho byla celková pátá příčka a třetí místo mezi účastníky skupiny.

„Pro vstup do nového seriálu jsem se rozhodl na poslední chvíli, takže jsem neměl čas auto pořádně otestovat a vyzkoušet různá nastavení. Pětkové Clio je na styl řízení odlišné od toho minulého, a tak ještě bude chvíli trvat, než se s autem sžiji a pochopím, jak s ním správně zacházet. Výsledky v obou závodech byly nad očekávání, především s ohledem na výsledky tréninků a kvalifikací. Na příští závody do Maďarska pojedu už lépe připravený,“ shrnul Tomáš své účinkování.

Na Hungaroringu se pojede o víkendu 9. - 11. července. Tomáš do něj bude vstupovat jako třetí nejlepší muž průběžného pořadí skupiny C. Na kontě má ovšem stejně bodů jako první Thibaut Bossy a druhý Marc Guillot.

Nyní směřuje svou pozornost ke třetímu letošnímu podniku seriálu TCR Eastern Europe, který se uskuteční o víkendu 11. - 13. června v polské Poznani. Tomáš při prvních dvou závodních víkendech na Hungaroringu a Slovakiaringu ovládl tři ze čtyř závodů a nyní vede šampionát s náskokem sedmnácti bodů.