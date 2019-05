V devíti kategoriích (muži, ženy, junioři, dorost, dorostenky, starší žáci, mladší žáci, elévové, přípravka) se letos představilo 98 týmů z deseti krajů České republiky. Nechyběly tradiční účastníci jako ACEMA Sparta Praha, FBC Slavia Praha, FBC Plzeň, SK Bivoj Litvínov, FBC Panthers Liberec nebo FA Mladá Boleslav. Do kralupské haly si ale našly cestu i týmy z velké dálky jako například FBS Olomouc nebo FBK Škorpioni Ostrava. Turnaj úspěšně proběhl i díky podpoře města Kralupy a Středočeského kraje.

„Kvalitu turnaje se snažíme držet už několik let na vysoké úrovni. Každému týmu garantujeme minimálně čtyři zápasy, investujeme do velkých pohárů, trofejí a medailí a oživujeme turnaj i o doplňkové soutěže v přesnosti či tvrdosti střelby. To jsou hlavní důvody, proč si k nám najde cestu takový velký počet týmů z celé republiky. Jsme rádi, že nechybí ani velké kluby, které zvyšují prestiž celé akce,“ okomentoval letošní ročník ředitel turnaje a zároveň i manažer FBC Kralupy Jiří Cimler.