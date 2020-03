Předpokládám, že i vás trápí současná situace v souvislosti s vaším podnikáním?

Je to velká nejistota. Stát se ještě vůbec nevyjádřil, jaké bychom měli dostat náhrady, když nám bylo zavřeno podnikání. Pokud nám nepomohou a nechají nás třeba zaplatit odvody, nebudu to moci nadále živit. Jde o statisícové náklady. Doufám, že se tenhle týden od vlády dozvím, co a jak.

Jak dlouho je ve vašich možnostech vydržet za tohoto stavu?

Nevím, ale každý měsíc nás stojí x statisíc. Pokud nebudu do měsíce vědět, že to ve druhém bude jinak, budu muset udělat zásadní kroky.



Některé restaurace využívají nucenou odstávku k rekonstrukci. Jak to máte vy?

Nadále jezdíme do podniku a neustále něco děláme – uklízíme, malujeme. Všechno ale stojí další peníze. Nedá se ovšem nic dělat. Je na to alespoň čas.



Jinde prodávají alespoň přes okénko či jídla dováží…

To jsme udělali stejně jako ostatní. Je to ale spíše prodělečná akce.



Vyšetříte si čas a myšlenky třeba i na nějaké odreagování? Zaregistroval jsem, že chytáte ryby, což je jednou z mála činností, kterou lze provozovat.

Na ryby si občas skočím. Jinak ale samozřejmě trávím čas hlavně s rodinou.



Pokračuje alespoň na dálku příprava vašich následovníků v ringu?

Abych se přiznal, tak to jsem teď úplně vypustil. Nemám na to vůbec myšlenky. Od mistrovství nebylo nic a v dohledné době asi ani nebude. Myslím, že sezona i skončí. Bude trochu plonkový rok.

Pro mě hlavně to, abych nějakým stylem udržel zaměstnance, měli z čeho žít a nesložilo nás to. To je celé.Chápu, že zdraví je přednější. Kdybych se na hry sám připravoval, byl bych asi hodně zklamaný. Ale nedá se prostě nic dělat. Má být příští rok, kdy už snad budeme znovu v pohodě a vše zvládneme.