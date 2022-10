Do dvougólového vedení domácí posunula využitá početní výhoda domácích, kterou po střele z levého mantinelu zužitkoval Burian. Hostující Vlci se však nevzdali a zařadili rychlejší výkonnostní stupeň, přičemž zvýšená aktivita přinesla své ovoce. Nejprve na konci první třetiny ukázkovým “vikejřem” snížilo kralupské ofenzivní eso Marek Čejka. Stejný hráč poté na začátku druhé třetiny vyrovnal poté, co mu jasnou gólovou situaci přichystal nahrávající Husťák. Po necelé minutě druhé hrací části tak bylo srovnáno a zápas začal od nuly.

Zvýšené fyzické tempo lépe sedělo hostujícím hráčům, kteří přijeli na zápas dobře připraveni. Zlepšený výkon směrem dopředu přinesl třetí branku hostů, když se trefil Procházka. Domácí, toho času na třetím místě nekompletní tabulky, však srovnali dobře umístěnou střelou Davida Mistríka. V polovině zápasu tak prořídlé kladenské tribuny viděly již šestou branku a opět vyrovnaný stav.

Remízu, která několik minut připomínala šachovou partii s tahy figur dopředu tam a zpět, smazal přesný projektil z hole Jana Michálka, který podruhé v zápase přiřkl vedením Kralupům. Michálkova branka spustila ofenzivní smršť Vlků, kteří během následujících pěti minut celkem třikrát skórovali. Prosadili se Hájek, Suk a Husťák, který svojí brankou uzavřel skóre druhé třetiny na 3:7 z pohledu Slaného. Vynikající druhá třetina kralupských borců!

Do poslední hrací části vstoupili Slánští s novým brankářem, ovšem ani to nezastavilo kralupskou gólovou mašinu. Osmou branku hostí vstřelil Jan Suk, který se prosadil podruhé v zápase, když využil početní výhodu a potrestal nedisciplinovanost domácích. Kapitán Richtr ještě sice deset minut před koncem vykřesal domácím jiskru naděje, avšak další pokusy slánské útočné vozby narážely na vynikajícího Blaha v bráně Vlků, o jehož končetiny, masku a všemožné další části výstroje se tříštily pokusy domácích. Definitivní pečeť na výsledek nalepil Karel Urban, který využil rychlý brejk a nabídkou od Hájka nepohrdl.

Sečteno - podtrženo: týmový výkon, velká obětavost a vynikající Blaho v bráně, to všechno byly klíče k úspěchu hostí. Díky výhře v derby divokých zvířecích druhů, kdy Vlci porazili Barakudy, se Kralupy vrátily na dělené třetí místo divizní tabulky. Do vyšších pater se mohou posunout již po této neděli, kdy budou hostit rezervu prvoligového Ústí. Přijít florbalové borce podpořit do haly na Cukrovaru lze v neděli od 18 hodin.

Tabulka Divize - skupiny A po sedmi kolechZdroj: www.ceskyflorbal.cz

FILIP JANOUCH