Obětí bestiálního útoku vražedného studenta na půdě Filosofické fakulty UK v Praze byla i nadějná vrhačka Klára Holcová. Bylo jí teprve 20 let a studovala obor archivnictví a bohemistika. Ve čtvrtek 21. prosince se bohužel pohybovala v budově na náměstí Jana Palacha v době, kdy tam útočil šílený střelec a kvůli nepochopitelnému a hrůzném činu vyhasl její mladý život.

Klára Holcová holdovala vrhu koulí. | Foto: Český atletický svaz

Klára Holcová závodila za klub Atletika Stará Boleslav. Její disciplínou byl hlavně vrh koulí, do ruky uměla vzít i disk. V něm v mládežnických kategoriích získala na domácích republikových šampionátech devět medailí. V roce 2022 reprezentovala Česko i na dvou mezistátních utkáních kategorie do 20 let.

„Klára byla naší odchovankyní a jednou z nejlépe bodujících ligových závodnic. Upřímnou soustrast a hodně sil na překonání této tragický události rodině i všem pozůstalým. Klára zůstane zapsaná nejen v historii celé české atletiky, ale především navždy v našich pamětích a srdcích,“ píše se na facebookové stránce klubu Atletika Stará Boleslav.

Čest její památce.