Mělnický závodník Tomáš Pekař si z víkendového podniku Clio Cupu Europe na Hungaroringu odnesl dva poháry. Zatímco v úvodním závodě víkendu skončil druhý v rámci skupiny C, ve druhé jízdě toto hodnocení vyhrál. Daleko od stupňů vítězů navíc nebyl ani celkově. V prvním závodě skončil čtvrtý a ve druhém pátý.

Tomáš Pekař během podniku Clio Cupu Europe na Hungaroringu | Foto: Renault Sport Series

Na Hungaroringu o víkendu pokračovala sezona seriálu Clio Cup Europe. Maďarský podnik byl započítáván mimo jiné i do hodnocení Clio Cupu Central Europe (skupina C) a mezi startujícími tak nechyběl ani český jezdec Tomáš Pekař. Tomu se při květnovém podniku na Hockenheimringu podařilo do sezony vstoupit slibně. V rámci skupiny C si připsal vítězství a třetí příčku a maďarský víkend zahajoval jako třetí muž průběžného pořadí. Na kontě měl stejně bodů jako první Thibaut Bossy se druhým Marcem Guillotem.