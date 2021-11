Už před začátkem podniku měl Tomáš k zisku celkového druhého místa velmi blízko. K dispozici už totiž bylo během italského víkendu jenom sto bodů a zatímco před třetím Jerzym Spinkiewiczem měl náskok 59 bodů, na čtvrtého Andrease Stuckiho měl k dobru dokonce 92 bodů. U českého jezdec stále žila i matematická šance na zisk titulu. Na francouzského závodníka Marca Guillota už ale ztrácel 81 bodů.

Vstup do posledního podniku sezony ale nebyl pro Tomáše ideální. Vzhledem k tomu, že se jednalo o jeho první start v Monze po dvanácti letech a vůbec první vystoupení na této dráze za volantem Clia, nesl se začátek víkendu spíše ve znamení sžívání se s tratí. Zatímco v prvním tréninku z toho byl až celkový šestnáctý čas, ve druhém čtrnáctý. Podle představ nedopadly ani kvalifikace. Zatímco ta páteční, která rozhodla o postavení na roštu druhého závodu, pro něj skončila 21. místem, v sobotním kvalifikačním klání si vyjel pro první závodní jízdu dokonce až 37. příčku.

Velká sobotní stíhačka

V prvním závodě sice musel Tomáš začínat až z hloubi pole, závod se ovšem jel v záludných podmínkách. Během něj se totiž na trať snášel déšť. Jezdci se často ocitali v problémech a dvakrát vyjel na trať zpomalovací vůz. Tomáš se ale vážnějším potížím vyhnul a dařilo se mu postupovat vzhůru. Nakonec si polepšil o dvacet sedm pozic a obsadil celkové desáté místo. K tomu se mohl radovat i ze druhého místa v hodnocení skupiny C a rovněž zajel nejrychlejší kolo závodu. A aby toho nebylo málo, tímto výsledkem si definitivně zajistil stříbrnou příčku v šampionátu.

"Během závodu přibývala voda. Pořád jí ale nebylo tolik, aby se vyplatilo nazout mokré pneumatiky, takže jako správná strategie se ukázaly suché gumy, které nazula většina jezdců včetně mě. Rychle jsem se probíjel dopředu. Dvakrát ale vyjel zpomalovací vůz. Auta se sice sjedou, jelikož ale bylo polomokro, nedržela se při restartu za sebou a pole se hodně roztrhalo. Vznikly velké mezery a už moc nešlo pokračovat v získávání pozic. Navíc se dojíždělo za zpomalovacím vozem,“ zhodnotil Tomáš první závod víkendu.

Déšť sehrál roli také v nedělním závodě. Tentokrát totiž zapršelo před jeho startem a většina pole vsadila na mokré obutí. Našlo se ale i pár závodníků, kteří zariskovali se suchými pneumatikami. Mezi nimi byl i Tomáš. Toto rozhodnutí se mu ale nevyplatilo a zejména v úvodu se trápil. Jelikož ale trať osychala, začaly suché gumy v závěru fungovat a Tomáš zajel nejrychlejší kolo. I přesto z toho ale byla v cíli až 22. příčka celkově a 6. místo ve skupině C. Protože už ale Pekař měl jistotu celkového druhého místa v šampionátu, nemusel být příliš zklamaný.

"V první půlce závodu jsme byli pomalejší. V některých zatáčkách jsme sice měli výhodu, ale zejména na brzdách to moc klouzalo. Když jsem někoho předjel, tak se na brzdách dostal zpátky přede mě. Několikrát jsem navíc byl i mimo trať a po kontaktu se soupeřem jsem si navíc i poškodil auto. Po startu z 21. pozice jsem chtěl trochu zariskovat se suchými pneumatikami a mít výhodu ke konci závodu, což se moc nepovedlo,“ podělil se Tomáš o své dojmy z neděle.

Seibelovi uteklo celkové pódium, Ospanov v sobotu třetí

Stejně jako Tomáš Pekař vstupoval do podniku na druhém místě průběžného pořadí i jeho týmový kolega Henrik Seibel, který se ke stáji Carpek Service připojil při zářijovém podniku na Red Bull Ringu. Šestnáctiletý Němec se nacházel na stříbrné příčce v hodnocení Challengers skupiny C. Smolný víkend v Itálii ho ale nakonec odsunul pryč z pódiových pozic.

V sobotu dorazil do cíle na celkovém 23. místě. Zatímco v hodnocení skupiny C to znamenalo osmou příčku, mezi Challengery této skupiny skončil čtvrtý a v absolutní klasifikaci Challengers z toho byla 12. příčka. V nedělním závodě se podobně jako Tomáš Pekař rozhodl zariskovat se suchými pneumatikami. Ani jemu se ale tato volba nevyplatila – po smyku skončil v kačírku a musel ze závodu odstoupit. V konečném pořadí Challengerů skupiny C ho přeskočili Paul Cocaign s Marianem Alonsem a Seibel tak nakonec končí čtvrtý se stejným počtem bodů jako Alonso. Celkově obsadil ve skupině C desáté místo.

I přes propad mimo pódiové pozice v hodnocení Challengers skupiny C si ale Seibel odveze z Itálie i pozitiva: „Monza je nádherná závodní trať s velkou tradicí a historií. Výsledky, kterých jsem tento víkend dosáhl, jsou sice spíše k zamyšlení, i navzdory početné konkurenci a obtížným podmínkám jsem ale dokázal nasbírat cenné zkušenosti ohledně chování auta v těchto podmínkách a ohledně chování suchých pneumatik na mokru. Dojmy z Monzy a ta atmosféra mi ale zůstanou v paměti dlouho,“ řekl.

Tomáš Pekař měl i navzdory smolnému zakončení sezony pro svého týmového kolegu a současně svěřence slova chvály: „Dá se s ním pracovat. Když mu v týmu řekneme, že má něco změnit, tak to udělá. Do budoucna je zde určitě příslib, že se bude zlepšovat. Letos to pro něj byla vůbec první sezona v automobilových závodech a na všech okruzích byl poprvé. Příští rok už bude mít zkušenosti a bude připravený více. Domluvili jsme se, že i příští rok budeme spolu pokračovat a že ho budu koučovat,“ oznámil Pekař pokračování spolupráce se Seibelem.

V Monze ale nakonec startovali pod hlavičkou stáje Carpek Service hned tři jezdci. S licencí mělnického týmu jel i Jeralij Ospanov z Kazachstánu. Radost mu přinesl zejména sobotní závod, ve kterém obsadil třetí místo mezi Challengery skupiny A. Celkově mezi Challengery skončil jedenáctý. V celkovém pořadí z toho byla 22. příčka a v hodnocení skupiny A se umístil jako devátý. V neděli dojel celkově třicátý pátý a čtrnáctý mezi Challengery. V rámci skupině A skončil mezi Challengery šestý a osmnáctý celkově.