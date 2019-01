Mělník – První velký zápas v nové hale futsalistům Olympiku Mělník nevyšel. Atraktivní a dramatickou bitvu o druholigový Superpohár získal Gamaspol Jeseník. V souboji mistrů obou skupin slavil ten z východu. Po remíze 2:2 v normální hrací době rozhodl dvěma rychlými góly na začátku prodloužení, nakonec vyhrál 5:3.

V základní hrací době se jelo v rušném utkání, hraném bez přílišného taktického vyčkávání, dvakrát podle shodného scénáře: domácí Gabčo, který sice po postupu Olympiku dohrává sezonu v prvoligovém Benagu, ale do utkání mohl nastoupit, poslal svůj tým do vedení a Severomoravané úspěšně dotahovali.

Hned v první minutě prodloužení pak autor úvodní šťastné trefy hostí po zaváhání Soumara zasadil soupeři další dvě během několika vteřin. Domácí se nejdříve nevyvarovali nepovolené dvojí hry s vlastním gólmanem. Macura po rozehrání nepřímého kopu prostřelil vše, co stálo v cestě. Než se opaření hráči Olympiku vzpamatovali, zkompletoval hattrick. Malák sice projektilem do šibenice zařídil drama, poslední slovo ale měli po dalším nepřímém kopu hosté.

„Jsme zklamaní. Myslím, že jsme byli herně lepším týmem, ale shořeli jsme na neproměňování šancí. Růžička v brance hostí byl vynikající. Ještě si musíme zvyknout na povrch nové haly, který nám dělá problémy. Utkání bylo i tak kvalitní,“ shrnul své bezprostřední dojmy manažer a trenér Olympiku Pavel Šuba.

Litovat Mělničtí mohli především nezvládnutého vstupu do desetiminutového nastavení, kdy zaplatili za školáckou chybu s malou domů. „To bylo těžké K. O.,“ souhlasil Pavel Šuba. „Hráči byli možná přemotivovaní, nesoustředění. Je to škoda.“

V podobném tónu mluvil i autor nejhezčího gólu večera. „Góly jsme dostali po našich chybách. Měli jsme šance, abychom vyhráli, nebo alespoň dotáhli zápas do penalt,“ měl jasno Marek Malák, který svou slabší nohou po rohu snad nemohl trefit přesněji. Byl rád, že alespoň takto potěšil více než dvě stovky diváků. „Byli fantastičtí, moc nás povzbudili.“

Futsalisté Jeseníku si zopakovali rok starý úspěch, tentokrát už ve zcela oficiálním utkání o pohár i medaile. „Byl to dobrý a napínavý zápas. Chtěli jsme se porovnat s vítězem západu v jeho prostředí. Pomůže nám to rozhodnout se, jestli jít do první ligy, protože máme problémy s halou. Rozhodně nám to nezkazilo odhodlání se s tím poprat. Na sedmdesát procent tam jdeme,“ řekl po finále trenér vítězů Jiří Gnida.

V utkání mu nevyšel původní taktický záměr. „Nechtěli jsme se soupeřem, který má dobře zvládnuté brejky, prohrávat, což se nám nepodařilo. Hodně důležitý byl náš vyrovnávací gól, po kterém byl zápas opět otevřený na obě strany,“ zmínil Jiří Gnida trefu Nováka, který hned zkraje druhého poločasu určil skóre základní hrací doby.

Střelcem utkání byl nakonec autor hattricku David Macura. „Byl to těžký zápas, ve kterém jsme dlouho prohrávali. Až ve druhém poločase jsme srovnali a v prodloužení rozhodli,“ uvedl Macura. Zápas bral jako úspěšnou generálku na ligu, ve které se nejspíš i navzdory problémům s halou s Mělníkem potká. „Soupeř ukázal velkou kvalitu. My máme i přes vítězství ještě co zlepšovat a trénovat. Ale snad to vyjde.“

Olympik Mělník – Gamaspol Jeseník 3:5 PP (2:1, 2:2)

Branky: 5. a 18. Gabčo, 42. Malák – 14., 41. a 41. Macura, 22. Novák, 50. Jak. Řezníček. Rozhodčí: Milner, Řeháček. ŽK: 3:1. Diváci: 250 (vyprodáno).

Mělník: Soumar – Surmaj, Gabčo, Malák, Prejsa – Sváta, Němec, Cabadaj, Šup (21. Babovák, Lelek, 32. Rolenc).

Jeseník: Růžička – Vavrač, Macura, Furik, Plhák – Kozelský, Novák, Jak. Řezníček, Vavrušák (21. Mráz).