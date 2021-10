„Stali jsme se opět nejúspěšnějším klubem naší výpravy. Je to velký úspěch,“ zdůraznil vedoucí trenér neratovického klubu Martin Brejcha. V české reprezentaci navíc nikdo neoslnil tolik jako Daniel Brejcha ověnčený čtyřmi cennými kovy. Zlatou vybojoval v individuální kategorii kumite, stříbrnou v kata týmu juniorů a dvě bronzové v seniorských kategoriích kata individual a kata team.

Z neratovického klubu se čtyřdenního šampionátu zúčastnilo celkem 16 závodníků. V první soutěžní den byly na programu týmy seniorů v kata a individuální kategorie kumite.

Tým seniorů ve složení Daniel Brejcha, Jakub Fidler a Matěj Lippert obsadil ve velmi těžké konkurenci třetí příčku. V individuálních kategoriích kumite fantasticky zazářili sourozenci Daniel a Denisa Brejchovi.

Nejprve se Daniel probojoval až do finále, kde porazil reprezentanta USA, a získal první zlatou medaili a titul mistra světa. Denisa ve finále s trochou štěstí přemohla světovou šampionku z Rumunska.

Umístění neratovických reprezentantů



1. místo: Denisa Brejchová (kumite individual, kata team), Daniel Brejcha (kumite individual), Dominik Douděra (kata individual), Michal Nosek (kata individual), Eliška Mihalčatinová (kata team), Eliška Fidlerová (kata team)



2. místo: Dalibor Kolínko (kata individual, kata team), Štěpán Svoboda (kata team), Víctor Sánchez (kata team), Vendula Fafková (kata individual), Daniel Brejcha (kata team), Jakub Fidler (kata team), Matěj Lippert (kata team)



3. místo: Daniel Brejcha (kata individual, kata team), Jakub Fidler (kata team), Matěj Lippert (kata team)



4. místo: Eliška Mihalčatinová (kata individual), Marek Nový (kata individual), Štěpán Svoboda (kata individual), Víctor Sánchez (kata individual)

Pátek patřil kategoriím kata kadetů a juniorů. Tým kadetek ve složení Denisa Brejchová, Eliška Fidlerová a Eliška Mihalčatinová navázal na zlatý triumf z posledního mistrovství Evropy a znovu vystoupal na nejvyšší stupínek.

Junioři Daniel Brejcha, Jakub Fidler a Matěj Lippert vybojovali stříbrnou medaili. V individuálních kategoriích kata Daniel Brejcha postoupil do finálových bojů z posledního šestého postupového místa a po zcela výjimečném finálovém výkonu nakonec vybojoval bronz. Do finálových šestek se ve svých kategoriích dostali ještě Eliška Mihalčatinová, Matěj Lippert a Denisa Brejchová, kteří skončili na čtvrtém, pátém a šestém místě.

Sobota patřila dětem do 12 let a medailová sklizeň pokračovala. Nejprve nadchl výkon mladých závodníků Dominika Douděry, Marka Nového, Václava Hudečka a Matyáše Richtera, kteří se všichni probojovali do šestice nejlepších katařů do deseti let.

Po fantastickém výkonu nakonec Dominik Douděra ukázal, že se umí poprat i s psychikou a vybojoval další zlatou medaili. Mezi chlapci do 12 let předvedl Dalibor Kolínko druhý nejlepší výkon a Štěpán Svoboda skončil čtvrtý.

Největší radost ovšem podle Martina Brejchy jeho klubu udělala speciální kategorie tělesně postižených karatistů, která je rozdělena do několika podkategorií podle typu postižení. Do jedné byl nominován Michal Nosek, který urputně bojoval a s velikou podporou celé haly získal titul mistra světa.

V nedělní kategorii mini kadetů, což jsou třináctiletí závodníci, potěšil výkon stříbrné Venduly Fafkové. Stejnou příčku obsadili v kata týmu také chlapci ve složení Dalibor Kolínko, Štěpán Svoboda a Víctor Sánchez. Ten v individuální kategorii kata přidal navrch ještě další „bramborovou“.

„Všem závodníkům gratulujeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci. Poděkování patří také celému realizačnímu týmu a všem rodičům za velikou podporu,“ dodal Martin Brejcha.

Daniel Brejcha - mistr světa v kategorii kadetů.Zdroj: SK karate Dragon DDM Neratovice