Čím si vysvětlujete, že se vám nepodařilo Budějovice více potrápit?

Určitě to bylo o nás. Nepředvedli jsme hru, na kterou jsme byli celou sezonu zvyklí. Bohužel ani já a myslím si, že nikdo z týmu, nedokáže odpovědět, kde se stala chyba a proč ta týmová chemie najednou přestala pracovat takhle na konci sezony.

Jihostroji jste ve třech zápasech nesebrali ani set. Bylo to více kvalitní hrou soupeře, nebo tím, že jste nepředvedli váš standard, jak jste říkal?

Jde to v ruku v ruce. Jednak my zahráli výkon, na který bychom tedy určitě neměli být pyšní, ale také Budějovice všechny tři zápasy zahrály konstantní precizní výkon, kterému se moc vytknout nedá. Ani jednou nepovolily a víceméně celou dobu nás přehrávaly bez nějakého výkonnostního výkyvu.

Co chybělo k přibrzdění soupeře?

Určitě týmový výkon. Proti týmu jako Budějovice se musíte semknout, hrát jako jeden mančaft a být agresivní, což jsme nebyli. Naopak jsme byli vystrašení z výsledku, aby to nebyl debakl.

I když postup přes Budějovice by byl asi překvapením, ze způsobu, jakým vás přejely, musíte být zklamaní. Z čeho nejvíc?

Samozřejmě jsme zklamání, jelikož jsme dostali v uvozovkách druhou šanci, mohli jsme do toho jít s čistou hlavou a předvést to, na co jsme celý rok trénovali. Což se nestalo. Mě osobně ale nejvíc mrzí náš týmový projev. Přišlo mi, že jsme to tak trošku vzdali a hráli ustrašeně.

Nemohlo se třeba podvědomě projevit i to, že jste do čtvrtfinále postoupili až dodatečnou kontumací zápasu s Beskydy, které vás na hřišti porazily? Myslím něco ve stylu: lehce nabyl, lehce pozbyl…

Jak říkáte, náš problém začal už v zápasech s Beskydy. Byli jsme papíroví favorité a nepotvrdili to. V play-off, kdy má být výkon na špici a téměř dokonalý, u nás určitě nebyl. Naopak byl horší než celou sezonu. To se samozřejmě odrazilo do zápasu s Budějovicemi, kde jsme pokračovali ve výkonech, které nestačily ani na Beskydy.

Určitě není příjemné končit sezonu devíti prohranými sety v řadě. Dá se na sérii s Budějovicemi najít i něco pozitivního? Nějaké ponaučení?

No to tedy… Bude nám to ještě dlouho ležet v žaludku. Aspoň máme víc motivace teď mimo sezonu na sobě makat a pracovat každý den, abychom příští rok takhle neskončili. Myslím, že největší ponaučení z toho plyne, že pokud jdete proti favoritovi jako Budějovice do play-off, musíte k tomu přistoupit více bojovně a lépe mentálně nastavení, než jak jsme byli my.

Jak hodnotíte své dosavadní působení na Odolce vy osobně? Splňuje očekávání, s nimiž jste v lednu svým způsobem narychlo přicházel?

Hodnotím to velmi kladně. Bylo to rozhodnutí, které jsem učinil vlastně přes noc, takže trošku narychlo. Byl to i trošku risk, nevěděl jsem, do čeho jdu. Určitě se mi ale potvrdila větší herní příležitost, než kterou jsem měl v Praze. S tím, jak v klubu všechno funguje, jsem zatím spokojený a jsem rád, že jsem navázal dlouhodobou spolupráci.

Jak jste zapadl do kabiny?

Myslím, že velmi hladce. Tým je velice mladý a převážně složený z Čechů, takže jsem všechny kluky od vidění znal. Se čtyřmi jsem navíc hrál, ať už v mládežnických nároďácích, nebo v Praze. Parta je výborná, až mě to samotného překvapilo.

Máte už v hlavě příští sezonu, nebo momentálně na volejbal nemyslíte?

Následující sezonu ještě v hlavě nemám. Přece jen přetrvává ta, která právě teď skončila. Chci si určitě doma udělat rozbor některých zápasů, podívat se na kladné věci, ale hlavně na ty negativní, na kterých teď do příští sezony chci zapracovat a zdokonalit se. Teď jsme dostali jeden týden volna a potom do toho zase vlítneme s novou chutí a energií.