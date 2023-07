Zlato do Nehvizd. Talentovaná sprinterka Terezie Táborská vyhrála na Evropském olympijském festivalu mládeže (EYOF) v Mariboru dvoustovku. Pro zlato si doběhla nikým neohrožována v novém rekordu her 23,61.

Terezie Táborská slaví zlato z Mariboru | Foto: ČOV

Už v rozbězích byla sedmnáctiletá závodnice z AK Sokol Nehvizdy nejrychlejší v čase 24,08. Do finále pak odstartovala z šesté dráhy a v druhé polovině trati měla nad svými rivalkami výrazně navrch. Na svůj národní rekord, který vytvořila před měsícem na Julisce, ztratila jen šest setin.

„Je to skvělý! Neskutečný pocit a zážitek. V životě na to nezapomenu. Je to pro mě nejcennější medaile. Moc si toho vážím a děkuji rodičům, kamarádům a trenérovi,“ jásala mladičká reprezentantka, která soupeřkám nedala šanci a jako jediná z finalistek pokořila hranici 24 vteřin.

Inspirovala se medailemi kamarádů

Když před startem viděla slavit zlato kamarády Karolínu Jarošovou po závodě na 2000 překážek a dálkaře Petra Meindslchmida, měla jasno. „Hrozně moc mě jejich medaile motivovaly. Pamatuji si po startu akorát výběh ze zatáčky a potom, jak jsem proběhla cílem. Bylo to něco neuvěřitelného.“

Velkou radost měl i trenér Tomáš Vojtek. „Tereza zaběhla další parádní čas. Poslední tréninky byly takové nahoru dolu, projevovala se nervozita, ale příprava se vydařila. Nepřišel žádný výpadek kvůli zranění, a tak jsem věřil, že když se neulije na startu, mělo by to klapnout. Bylo skvělé zazpívat si společně hymnu,“ vyprávěl.

„Potvrdila, že ve své věkové kategorii nejlepší Evropankou a pohybuje se okolo pátého místa na světě,“ zmínil kouč, který příští týden se svou svěřenkyní zamíří na juniorské ME do 20 let do Jeruzaléma. „Pro mě jako trenéra tenhle šampionát už není tak důležitý, protože svou kategorii vyhrála a má splněno.“

Podle Vojtka však půjde o dobrou zkušenost. „Mezi evropskými juniorkami je pátá. Vidím naději na jeden, dva postupy, ale nekladu na to důraz. Důležité bude, aby vystoupení v Jeruzalémě přežila bez zranění,“ dodal.