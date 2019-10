Panovala po loňském ročníku s dosaženým umístěním spokojenost?

S ohledem na průběh celé sezony a jak jsme pak ve čtvrtfinále Duklu potrápili, tak ano. Kdybychom měli širší kádr, nepochybuji o tom, že by to Liberečtí v eventuálním čtvrtém utkání u nás měli jednoduché. Je to otázka týmu, a ten měla Dukla širší a kvalitnější.

Na úvod nového ročníku porážka od mistra…

Škoda, že jsme proti Budějovicím neměli k dispozici kompletní mužstvo. Chyběli nám hned tři hráči základu – estonský reprezentant Robert Viiber (nahravač, 205 cm), Lotyš Toms Vanags (smečař, 190 cm) a americký univerzál Ryan Deen Moss (207 cm). S nimi by tento duel určitě vypadal úplně jinak. I tak si myslím, že jsme s ohledem na předvedenou hru fanoušky nezklamali, protože jsme Jihostroj, jak konec konců přiznal i jejich trenér René Dvořák, potrápili. Vše se rozhodovalo v koncovkách setů, kdy se ukázala větší zkušenost. Pevně věřím, že to se v nadcházejících zápasech zlepší.

Kdo kádr posílil a kdo naopak zamířil jinam?

Právě z Jihostroje nás posílili libero Matyáš Janda a na hostování smečař Jiří Kraffer, dále pak přišli již zmíněný univerzál Ryan Deen Moss (USA), blokař Warren Kingston Taylor (Kanada) a blokař Pavel Horák (Lvi Praha). Po ukončení smlouvy odešli Alexander William Russell s blokařem Matthew Francis Walshem a do liberecké Dukly Marek Mikula.

Před zahájením loňského ročníku jste jako prognostik nezklamal. Co byste poznamenal pro ten začínající?

Když jsem si vyhodnotil některé výsledky prvního kola, tak mi s výjimkou silné trojky (Č. Budějovice, Liberec a Karlovarsko) přišly trochu jako divočina, jinak se domácí porážky Kladna a Příbrami nedají nazvat. Takže nahoře určitě bude hrát zmíněná trojka, zlobit mohou pražští Lvi, nebo nováček soutěže frýdeckomístecký celek Black Volley Beskydy. A my? Zase se chceme probojovat do play off a v něm pak obstát se ctí.

Jedna nevolejbalová otázka. Jako otec jste měl asi velkou radost z toho, jakým způsobem byly hodnoceny výkony vašeho syna Tomáše na světovém šampionátu v basketbalu v Číně?

Spokojenost a obrovská radost. Zrovna dneska jsem s ním mluvil. Po přesunu z mistrovství světa zpět do Ameriky ho teď čekají předsezonní zápasy. Já se za ním do Chicaga chystám koncem listopadu a moc se těším i na vnučku Sofii. Momentálně mají s rodinou starostí nad hlavu, které jsou spojené se sháněním bytu a stěhováním, ale to nic nemění na tom, že se v novém působišti už moc těší na zahájení další sezony v NBA. Během mé návštěvy u něj budeme mít na sebe asi víc času, než když dorazí do Čech, kde má řadu povinností vůči basketbalovému svazu, aktivit se sponzory a podobně.

Zůstalo něco, co byste rád doplnil?

Doufám, že odehrajeme dobrou sezonu. Asi bude vyrovnanější než ta loňská, protože i přes odehrané úvodní kolo a některé překvapivé výsledky v ní nevidím tak slabý celek, jakým byly loni Benátky a ve které jsme na domácí palubovce s vydatnou podporou našich fantastických fanoušků porazili s výjimkou Českých Budějovic všechny celky z horních pater tabulky.

MOJMÍR STRACHOTA