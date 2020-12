V pátek volejbalisté Odolena Vody a Liberce ukončili domácí neporazitelnost Brnu, respektive Praze. O den později se mohl ve vzájemném utkání v rámci třináctého extraligového kola udržet na vítězné vlně pouze jediný tým – po nečekaně jednoznačném výsledku 3:0 se jím stalo domácí Aero. Středočeši tak vyhráli už čtvrtý zápas v řadě.

Volejbalisté Aero Odolena Voda po vítězném utkání s Příbramí. | Foto: Aero Odolena Voda

„Nemám k tomu moc co říct, takhle by to vskutku šlo. Ze dvou extrémně těžkých zápasů jsme získali šest bodů, v to jsme snad ani nemohli doufat,“ užíval si současnou formu kapitán vítězů Martin Hladík.