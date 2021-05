Jako by mu radostná zpráva, se kterou se spolu s manželkou Denisou pochlubili během uplynulého víkendu, nalila energii. Mělnický tenista Jan Šátral jde na turnaji pražských Spojů od jednoho vítězství k druhému.

Jan Šátral | Foto: Ondřej Kašlík

„Čekáme miminko. Momentálně jsem ve čtvrtém měsíci. Ještě nevíme, jestli to bude holka, nebo kluk. Pokud to ale bude chlapec, bude to Honza. S jiným jménem jsem neměla šanci,“ citoval Denisu Šátralovou (dříve Allertovou) portál Tenisový svět. Bývalá 55. hráčka světa tak objasnila, proč v letošním roce dosud neodehrála žádný zápas.