Podle trenéra tamního oddílu SK Mělník Jana Šátrala nebyl s návratem na kurty problém. „Myslím, že děti se těšily na pohyb a kamarády. Rodiče zase byli rádi, že dětem přibyla sportovní aktivita,“ hlásí po úvodních týdnech Jan Šátral.

Příprava se podle jeho slov téměř okamžitě vrátila k normálu. „Dá se říct, že od prvních dní jsme měli tréninky zaběhnuté a obsazené, jak jsme byli zvyklí v běžném režimu v loňském roce. Překvapila mě celkem fyzická připravenost dětí poté, co spoustu času strávily doma u počítačů,“ řekl Šátral.

Jak dále potvrdil, velký zájem o hru mají nejen členové, ale i široká veřejnost, což ovšem není začátkem venkovní sezony nic neobvyklého. „Zájem byl velký. Kurty jsou v dobrém stavu, takže nebyl problém v co největší míře vyhovět,“ přiblížil Jan Šátral.

Jediné, co zatím neprobíhá, jsou amatérské soutěže organizované tenisovým svazem. „Soutěže jsou odložené. Bohužel ještě nevíme, kdy se začne. Zatím to vypadá, že nejdříve 8. května,“ popsal Šátral pro závodní hráče a jejich trenéry nadále nepříjemnou situaci. „Je potřeba trénovat a být připraven. Hráči si ani nemohou plánovat víkendy, protože se neví, jestli nezačnou mistrovská utkání. Ale je to pro všechny stejné a je potřeba se tomu podřídit,“ dodal Šátral.

Na start mistrovských soutěží je v jeho klubu připraveno celkem sedm družstev - jedno v kategorii mladších žáků, po dvou u starších žáků, dorostu a dospělých. A-družstva přitom hrají většinou krajské přebory druhé třídy, výjimkou je dorost A, hrající první třídu, a také první družstvo dospělých, které působí v druhé lize. Rezervy a mladší žáky čeká start ve středočeských přeborech třetí třídy.

Podle trenéra Šátrala je cílem pro všechny udržení se na stávající úrovni. „Družstvo starších žáků A by mohlo zkusit zabojovat o vyšší příčky, neboť mají silné hráčky v děvčatech,“ nastínil ambice. Druholigové áčko pak chystá i zajímavou posilu. Jan Mertl z I. ČLTK, který velkou část své kariéry strávil ve druhé stovce světového žebříku, zaujme místo po Filipu Michlovi, ten svým spoluhráčům letos kvůli pracovnímu pobytu v zahraničí nepomůže.