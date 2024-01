Předposlední lednové utkání vyvezlo flotbalisty Kralup Wolves do Teplic, kde se nedaleko od prvoligových Stínadel odehrálo utkání 18. kola divize. Sympatická kulisa necelých 190 diváků viděla aktivní florbal z obou stran a kvalitní brankářské výkony. Tříbodové vítězství posunulo Vlky na průběžné druhé místo tabulky zajistila jim místo v play-up, kde budou bojovat o postup do národní ligy.

Florbalisté Kralupy Wolves během vítězného domácího utkání s Chomutovem B (18:4) | Foto: Rostislav Smolej

Bezgólové skóre ukončil v polovině první třetiny domácí Schneider, který prostřelil Blaha a poslal Teplice do vedení. Všechny útoky Vlků kryl neprůstřelný Hlavsa, proto hosté v první hrací části vyšli střelecky naprázdno.

V prostředí periodě to z kralupské strany byla úplně jiná písnička. Nejdříve všudybyl Štěpán Berka zakončil únik gólovou střelou do protipohybu brankáře. O necelých pět minut později poslal Vlky do vedení využitou přesilovkou křídelník Tomáš Veselý. Ještě veseleji bylo na vlčí střídačce o minutu později poté, co Pavel Procházka střelou na bližší tyč zvýšil na 3:1.

Domácí však ukázali, že nedají nic zadarmo. Přestože Blaho více než třetinu a čtvrt likvidoval jejich útočné nájezdy, domácí útočníci ho dvakrát překonali. Nejprve snížil dobře zacloněnou střelou Mucha a dvě a půl minuty před koncem prostřední třetiny srovnal Gebhardt. Do šaten se oba týmy odebraly za nerozhodného stavu 3:3.

Třetí třetina nabídla dvacetiminutovku plnou kvalitního florbalu na obou stranách. Hostům se v rozmezí 45. a 47. minuty podařilo třemi góly odskočit, když se v rychlém sledu postupně prosadili Husťák, Brzoň a Šimon. Pro posledně jmenovaného se jednalo o premiérový gól v sezoně a nakonec i vítězný.

Teplice totiž zmobilizovaly všechny síly a vrhly všechno do útoku. Zvýšená aktivita přinesla dvě branky od Soukupa a Schneidera, na víc než snížení to však nestačilo. Kralupská obrana i díky vynikajícímu Blahovi udržela jednogólové vedení a za vítězství odvezla všechny tři body do Středních Čech.

Hned v dalším kole čeká Kralupy speciální zápas. Proti Kadani okupující rovněž přední příčky tabulky totiž nastoupí netradičně v pátek přesně ve 12 hodin. O diváckou kulisu premiérového "School matche" se postarají děti z místních základních škol. Diviznímu šlágru předchází i jejich turnaj.