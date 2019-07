„Letos máme dvacet let. Trošku jsme to posunuli dál, protože pevná skokanská platforma bude mít 25 metrů, což je o pět metrů více, než loni,“ popisuje novinky na Highjump 2019 jeden z organizátorů Martin Zvoníček. „Bude chybět výsuvná plošina, kterou jsme nahradili pevnou platformou, která je pro skokany lepší kvůli odrazu. Je také bezpečnější a mohou předvádět daleko obtížnější skoky z velkých výšek. To je hlavní skokanská novinka.“

Organizátoři opět čekají přes 70 výborných skokanů z celého světa v čele s Michalem Navrátilem, který se účastnil finále na Mistrovství světa v Koreji, sice neobhájil loňské druhé místo, ale skončil i tak na skvělém čtvrtém místě. Přijede znovu Peter Roseny, to je dvaasedmdesátiletý skokan, který chtěl už dvakrát skončit, ale nakonec vždy přijede. Přijede také Aidan Heslop, osmnáctiletý kluk, který je výborný skokan a mnoho dalších. „Předvedou to nejlepší na světě, co se v tomto sportu dá vidět,“ říká Zvoníček k účasti skokanských hvězd.

Martin Zvoníček uvedl, že pro diváky bude připraveno mnoho doprovodných programů, jako je například flyboard exhibice, nebo jako novinka exhibice na jetsurfu. To je surf poháněný motorem.

„Máme několik hudebních podií, na kterých se představí zajímavá hudební jména,“ popsal také hudební lahůdky, které si pro návštěvníky o víkendu chystají. „Ze zahraničí je to nizozemská kapela Kraak and Smaak, britský DJ Benji Boco, z českých je to PSH, Fast Food Orchestra, Kapitan Demo, Maniak, Vypsaná fixa, DJ Wich a mnoho jiných.“

„Mnoho lidí si nás plete s festivalem, ale my říkáme, že nejsme festival,“ uvedl na pravou míru častý omyl organizátor. „My jsme závody ve skákání z extrémních výšek do vody, jsme největší závod svého druhu ve střední Evropě a to, co je dál, je vlastně afterparty po závodě.“

V loňském roce v lomu utonul neukázněný účastník, proto podle organizátorů zavedli navíc další bezpečnostní opatření. „Chtěl bych vyzvat všechny návštěvníky, aby se chovali zodpovědně, aby se chovali rozumně,“ apeluje organizátor na návštěvníky. Doplnil, že mají profesionální security služby na celou akci, do lomu bude v noci vstup zakázán a bude to hlídáno. Byl zvětšený systém únikových cest, vylepšena protipožární ochrana a zábrany kolem lomu a celý lom je možno objet v případě potřeby rychlého zásahu čtyřkolkou.