Po úspěšném vystoupení na okruhu v Mostě, kde si Tomáš Pekař v rámci podniku CLIO CUPu Central Europe připsal triumf v nedělním závodě a upevnil si celkové vedení, se mělnická ekipa Carpek Racing přesunula na automotodrom do Brna. Tam byl na programu třetí a zároveň předposlední podnik letošní sezony ESET Cupu.

Předchozí dva vyšly Carpek Racingu na výbornou. Tomáš Pekař ve všech závodech zvítězil, a na Masarykově okruhu si tak už mohl zajistit prvenství v šampionátu.

Kromě Pekaře reprezentoval Carpek Racing v moravské metropoli také Richard Meixner. S vozem stáje nastoupil rovněž Ital Andrea Tronconi, který ale startoval pod hlavičkou týmu Lema Racing.

Že i tentokrát bude Tomáš jen těžko k poražení, ukázala už páteční kvalifikace. V ní zajel nejrychlejší čas a druhého Rzepeckého pokořil o jednu sekundu. Meixner si díky šestému místu zajistil pro start prvního závodu slušnou třetí řadu. Tronconi skončil na čtvrtém místě.

A ani v sobotu neztratilo Tomášovo oranžově zbarvené clio rychlost. Během úvodního závodu víkendu dominoval od startu až do cíle, a také v pátém závodě sezony tak nenašel přemožitele.

Bodovat se podařilo i zbylým dvěma vozům Carpek Racingu. Tronconi skončil pátý a Richard desátý.

Tomášovi s Richardem ovšem jeden závod v sobotu nestačil, a tak se rozhodli společně nastoupit do hodinového vytrvalostního klání. V něm museli čelit nesnadnému soupeři. Tím byla posádka stáje Buggyra Zero Mileage Racing, složená z nadějné šestnáctileté závodnice Yasmeen Kolocové a jediného českého pilota formule 1 v historii Tomáše Engeho.

A snadné to skutečně nebylo. Pekař s Engem po celý první úsek závodu přiváděli diváky do varu strhujícím soubojem, během kterého si několikrát prohodili pozice. Z dvojice Tomášů to byl nakonec Pekař, kdo zajížděl na výměnu jezdců jako lídr.

Poté, co Tomáše vystřídal Richard, začal si na čele budovat náskok. „Buggyrácké clio“, v němž po Engem převzala štafetu Kolocová, najednou nestíhalo. Na první příčce se Richardovi podařilo setrvat až do cíle.

Se slibnými vyhlídkami se členové stáje mohli probouzet také v neděli ráno. Na programu byl druhý víkendový závod Renault Clio Cupu a Tomášovi v něm k zajištění titulu stačilo dojet do desátého místa.

Na startovním roštu, který byl tentokrát složen podle druhých nejrychlejších časů z kvalifikace, ale stál mnohem výše. Znovu začínal z pole position. Neměnily se ani výchozí pozice zbylých dvou vozů Carpek Racingu. Tronconi startoval čtvrtý a Richard šestý.

Druhý víkendový závod se nesl v podobném duchu jako ten sobotní. Tomáš figuroval v čele od startu do cíle. Po dojezdu tak mohl slavit jednak už šesté letošní vítězství v kategorii Renault Clio Cup, ale zejména titul.

Bodovat se znovu podařilo také Richardu Meixnerovi, který dojel osmý. Andrea Tronconi tentokrát po potížích dojel až jako jedenáctý a odnesl si tak nulu.

Nyní Carpek Racing čeká více než měsíční pauza. Na závodní dráze se znovu představí o víkendu 16. až 18. října. V tomto termínu je na programu předposlední podnik CLIO CUPu Central Europe. Pojede se na německém Nürburgringu.