V Novém Veselí, kam přestoupil do tréninkového centra mládeže, se před začátkem letošního ročníku extraligy mužů rozhodli, že vsadí na dravé mládí.

Jedním z talentovaných mladíků, kterým klub z Vysočiny dává maximální možnou příležitost, je právě pravá spojka z Mělníka. „Rád bych získal co nejvíce zkušeností,“ sdělil po úvodních startech za áčko sedmnáctiletý mladíček.

Loni v létě teprve poskočil do kategorie staršího dorostu. Věci však nabraly rychlý spád. Přerušení dorosteneckých soutěží, stejně jako různá nařízení a omezení v nejvyšší mužské lize znamenaly, že v Novém Veselí nasadili některé mládežníky do extraligových vod bez pořádné průpravy.

„Je to teprve začátek mé cesty. Za tuto příležitost jsem ale v každém případě nesmírně vděčný,“ svěřil se Tomášek. Sám ovšem přiznává, že z toho, jak jej v kabině extraligového mančaftu přijmou, měl mírné obavy. „Nebudu skrývat, že jsem se trošku bál toho, jak mě kluci přijmou. Asi jako všude to samozřejmě chvíli trvalo, ale nyní jsem přesvědčený, že jsme jedna parta,“ sdělil.

Svoji roli v tom jistě sehrály také ne úplně příznivé výsledky Nového Veselí v letošní extraligové sezoně. „Vzhledem k našemu postavení v tabulce je atmosféra v kabině taková „nejistá“. Tým ovšem funguje a neustále poctivě pracujeme,“ potvrdil.

Mladý odchovanec mělnického Wendy rovněž doplnil, že náročný tréninkový program po začátku letošního roku začíná nést své ovoce. „Stoprocentně jsme se výrazně zlepšili v obraně. Také naši útočnou fázi neustále ladíme a připravujeme se na těžké zápasy. Všichni už chceme vyhrát a je to vidět,“ prozradil.

Už v přípravném období před začátkem této sezony dostalo několik dorostenců Nového Veselí šanci se prosadit do extraligového kádru. „Už to pro nás všechny byly úžasné okamžiky. Hned jsem cítil, že budu muset ještě hodně zabrat, abych se ostatním vyrovnal,“ vybavil si.

Pravá spojka Nového Veselí si už vyzkoušela také dres dorostenecké reprezentace. „Jsou to pro mě nezapomenutelné zážitky, vzpomínám na ně s nádhernými pocity. Ať už jde o můj první gól proti Portugalsku, nebo zápas s domácí Francií. Byla vyprodaná hala a fanoušci hnali jak nás, tak i domácí,“ řekl Tomášek, který s házenou začínal v osmi letech na soutoku.

V roce 2019 se ale rozhodl zamířit do klubu, jehož dospělý tým působí mezi extraligovou elitou. „Byl to pro mě těžký přestup, měl jsem zažitý svůj režim a nechtělo se mi ho měnit. Ale po nějaké chvíli si všechno sedlo a bylo to jenom lepší. Největší rozdíl jsem pocítil na kvalitě tréninků a trenérů, byl to jednoznačný rozdíl. S klukama jsem si rychle sednul a spřátelil se,“ nelituje.