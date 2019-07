Zápis bude probíhat od 9 do 9.45 hodin. Akce pak odstartuje v 10 hodin skokem do rybníka Harasov v Kokořínském dole, v němž proběhne první část závodu. Soutěž bude ryze amatérská, neboť platí zákaz startu pro profesionální závodníky. Jedná se tedy spíše o testování vlastních sil a o pravdivý pohled na fyzickou kondici všech přítomných nadšenců.

Účastníky čeká 1,5 km plavání, jízda na kole do 40 km a na závěr desetikilometrový běh. Závodit se bude v několika kategoriích – muži, ženy, veteráni, veteránky a junioři. Posledně jmenovaná kategorie se týká účastníků ve věku od patnácti do osmnácti let, kteří mají zkrácenou plaveckou část na polovinu. Vzhledem k tomu, že se jedná o terénní závod, doporučují pořadatelé horská kola a samozřejmě také helmy.