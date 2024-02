Po dlouhých dvaceti letech si zahrají o pohárovou trofej. Velký den pro volejbalisty Aera, celý klub, fanoušky i obyvatele Odolena Vody nastane v neděli 25. února. V Táboře je na závěrečném turnaj čtyř nejlepších týmů čeká nejdříve v semifinále překvapení letošního ročníku – prvoligový Hradec Králové. Dalšími účastníky jsou už staří známí z extraligy - Lvi Praha a Beskydy.

Volejbalisté Aera Odolena Voda ve čtvrtfinále Chance Českého poháru porazili Duklu Liberec 3:1. | Video: Miroslav Zigo

Prvoligový soupeř se do Final Four probojoval přes Příbram, Zlín a Karlovarsko. Podcenění týmu okolo bývalého reprezentačního blokaře Aleše Holubce by se i Aeru mohlo stát osudným, což si trenér Marcin Kryś velmi dobře uvědomuje.

„Hradec je ambiciózní a bojovný tým, porazil už tři extraligové celky a zaslouženě je ve Final Four. Určitě ho nemůžeme podcenit a musíme se připravit především dobře mentálně,“ burcuje polský stratég ve službách Aera.

Na rozdíl od soupeře, který vítězně načal i semifinále první ligy, to od středočeského celku nebylo v posledních týdnech výsledkově ono. Jedinou výhrou od té pohárové proti Liberci byla v extralize před necelými dvěma týdny dvoubodová proti poslednímu Zlínu.

„V poslední době vypadá naše hra lépe, ale nepřineslo nám to body. Víme, na čem musíme pracovat, a věřím, že nejlepší forma přijde ve Final Four. Každý zápas je pro nás důležitý a snažíme se dobře a poctivě v tréninku připravit. Pracujeme stále nad naší hrou a soustředíme se více na některé detaily u soupeře,“ dodal Kryś.

Trenér Východočechů Jan Kulhánek potvrdil, že jeho tým jako vůbec první prvoligový účastník závěrečného turnaje může už jen překvapit. „Budeme se snažit prodat a předvést všechno, co naši hráči umí,“ avizoval.

Největší rozdíl mezi oběma semifinalovými soupeři vidí na servisu, respektive v činnosti servis – příjem. „Věřím, že budeme schopní zvládnout ten tlak, který Odolka dokáže vyvinout na servisu. Od toho se bude zápas hodně odvíjet a určí to jeho ráz,“ predikuje Kulhánek, který musel přípravu na turnaj přizpůsobit náročnému programu prvoligovému play-off. Vždyť pouhé dva dny před pohárovým semifinále Slavia odehrála první a nakonec vítězné prvoligové.

Program Final Four Chance Českého poháru v Táboře:

Neděle 25. února: semifinále – 15.00: Black Volley Beskydy – Lvi Praha, 18.00: Aero Odolena Voda – Slavia Hradec Králové. Pondělí 26. února – 18.00: finále (v přímém přenosu vysílá ČT sport)