Jak říká Jiří Diblík, generální sekretář Florbalové akademie Mladá Boleslav, v současné době jsou druhým největším klubem v České republice. „Máme 32 družstev, přes 1700 registrovaných členů a 750 aktivních hráčů,“ řekl.

V hale už panuje sportovní ruch. Děvčata z týmu jsou po rozcvičce a začínají trénovat přihrávky na bránu. Ptáme se Jiřího Diblíka, čím to je, že je v Mladé Boleslavi florbal tak populární sport. „Je za tím spousta práce nadšenců, kteří ten sport dělají, nebo dělali zadarmo. Jenom proto, aby vytvořili takovou základnu,“ vysvětluje pyšně.

Se samotným florbalem není podle jeho slov až tak těžké začít. „V dnešní době to je snadné. Hráč přijde na nábor, kde dostane víceméně veškeré vybavení, které potřebuje: florbalku, míček, pokud chce zkusit chytat, tak gólmanskou výzbroj. U nás má měsíc na vyzkoušení, kdy se rozhodne, jestli chce pokračovat, nebo ne,“ říká Jiří Diblík.

Při sledování hráčů vyvstává na mysl ale další otázka: jistě má sport nějaké požadavky na člověka, aby se mu mohl věnovat. Jaké to jsou? „Z našeho pohledu musí mít zájem o sport. Neměl by ho mít jako kroužek, ale jako prioritu,“ odpověděl Jiří Diblík. Většinou je ale takové rozhodnutí na rodičích. Když je dětem od pěti do deseti let, jsou to právě oni, kdo určují dětem směr. „Vždy rodičům říkáme, že jsme sportovní oddíl. Tedy že se zabýváme sportem, ne hlídáním dětí,“ podotkl generální sekretář.

Trenér musí být hlavně psycholog, říká generální sekretář. Musí umět hráče namotivovat: motivace může být ale jiná pro hráče a pro hráčky.

Největší část tréninků zabere herní činnost jednotlivce, vysvětluje Jiří Diblík, když se ho ptáme, jak vypadá běžný florbalový trénink. U starších hráčů to jsou potom už jednotlivé herní systémy: rozestavění, pohyb hráčů, bránění… „Je to kolektivní sport. Osobně jsem vždy rád dělal kolektivní sporty. Líbí se mi florbal i proto, že to je takový kolektivní sport, který v sobě kombinuje více sportů,“ řekl Jiří Diblík.

S tím souhlasí i hráčky. „Je to kolektivní sport, to mě baví. Zezačátku ho hráli spíše kluci, teď se na to daly i holky. Dříve o florbalu nikdo moc nevěděl, teď je dost populární,“ řekla hráčka Zuzana. „Máme tu skvělou partu, to je pro takový sport důležité, aby tým fungoval a měl dobré výsledky,“ řekla její spoluhráčka Monika.