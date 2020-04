Sezona se už nebude dohrávat, i kdyby to okolnosti dovolily. Co říkáte na rozhodnutí, které vzešlo i z většinového postoje klubů?

Rozhodnutí výkonného výboru o ukončení sezony se dalo očekávat. Většina týmů se pro tuto variantu vyjádřila a také za mě jde o jediné rozumné řešení. Jako sportovci bychom samozřejmě chtěli dohrát soutěž na hřišti, ale bohužel nám to současná situace neumožňuje. Nezbývá nám, než se s tím smířit a těšit se na další sezonu.

Na rozdíl třeba od fotbalu došlo k vyhlášení konečného pořadí včetně vítěze soutěže a sestupujících. Jde podle vás o spravedlivé vyústění pro Chrudim na jedné straně a Hodonín a Mýto na straně druhé?

Toto se mi těžko hodnotí. Samozřejmě není to ideální varianta, protože Varta liga má 22 kol a potom následuje play-off, které rozhoduje o vítězi. Soutěž musela být ukončena po dvacátém kole a aktuální pořadí zachováno, což vyvolalo spoustu debat. Na druhou stranu, už po dvacátém kole bylo prakticky rozhodnuto o výsledku základní části. Myslím, že pořadí na důležitých místech by se v posledních dvou kolech těžko změnilo. Takže bohužel musely sestoupit Hodonín s Vysokým Mýtem. A Chrudim byla v celé dosavadní sezoně prostě nejlepší, proto je zaslouženě mistrem. I když samozřejmě nemůžeme vědět, jak by to dopadlo v play-off, protože to je prakticky jiná soutěž. Co mě nejvíce mrzí, že jsme všichni přišli o nejlepší zápasy roku v podání nejlepších českých týmů.

Vaše vítězství nad Vysokým Mýtem se zpětně ukázalo ještě více klíčové, než se zdálo v reálném čase…

S klukama jsme si před zápasem říkali, že je to zápas o udržení v lize a musíme ho bezpodmínečně vyhrát. V té době jsme opravdu nemohli tušit, že tomu tak bude úplně doslova. Kdybychom s Vysokým Mýtem prohráli, dostalo by se před nás, a to by v této situaci znamenalo sestup. O to větší úleva z nás spadla, když jsme utkání zvládli. Zajistilo nám to záchranu téměř s jistotou, i kdyby se soutěž dohrávala.

Je pro vás záchrana v celkovém kontextu splněním sezonního cíle s ohledem na loňskou účast ve čtvrtfinále?

Záchrana v první lize je splnění hlavního cíle. Je to velmi kvalitní soutěž, ve které je půlka týmů čistě profesionálních. Pro nás, jako jeden ze spíše amatérských týmů, bude vždy hlavní cíl udržet se mezi českou elitou. Od toho se potom můžeme odrazit výš, jako se to podařilo v loňské sezoně. I letos byly naše ambice určitě vyšší. Chtěli jsme zopakovat účast v play-off, ale letos se nám tolik nedařilo.

Proč se tentokrát nedařil posun do klidnějších vod tabulky?

Loňská sezona se podařila až nad očekávání. Nastavili jsme si hodně vysokou laťku, která nás možná i trošku svazovala. Někteří hráči k tomu ze začátku sezony nepřistoupili tak, jak by měli, mysleli si, že to půjde samo. Také proto se nám nepodařilo několik zápasů na začátku soutěže a prohráli jsme ty, které jsme měli vyhrát. Nehraje se snadno, když víte, že některé zápasy prostě musíte vyhrát, abyste dohnali ztrátu. Na druhou stranu jsem ale rád i za tuto zkušenost, protože naše mladé hráče zápasy pod tlakem hodně posunuly.

Do závěrečného utkání nezasáhl obvyklý kapitán Jiří Vokoun, který měl po zajištění záchrany přejít do Sparty. V zákulisí se objevily spekulace o nějakém sporu s vedením klubu. Prozradíte, o co šlo?

Toto bych raději nechal mezi námi v klubu. Jirka Vokoun celou sezonu předváděl vynikající výkony, kterými si vysloužil místo v reprezentaci. Po zajištění záchrany Olympiku v první lize měl jít pomoci Spartě s obhajobou titulu v play-off. K tomu nakonec opravdu nedošlo. Jirka však má na to, aby se z něho stal hráč světové kvality. Držíme mu palce, aby měl před sebou skvělou kariéru, ať už u nás, nebo v některém z top klubů.

Jak to tedy nyní vypadá s jeho budoucností? V sestavě by asi hodně chyběl, že?

V posledních dvou sezonách se Jirka vypracoval na největší oporu týmu, a proto byl týmem zvolen i za kapitána, dostal se do reprezentace a je v hledáčku nejlepších českých klubů. Kdyby měl odejít, byla by to obrovská ztráta. Stále však patří do našeho týmu, uvidíme, jak dlouho u nás ještě zůstane. Jsme klub, který se zaměřuje na výchovu mladých hráčů, a to, že se Jirkovi takhle daří, je pro naši akademii velká reklama. Přál bych si, aby u nás takových hráčů rostlo více. Několik z nich na to má, jenom na sobě potřebují pořádně pracovat.

Na rozdíl od futsalu samotného nyní určitě nespí zákulisní vyjednávání o nových posilách. Jak hodně se promění kádr Olympiku do nové sezony?

Doufám, že kádr se výrazněji nezmění. Máme výborný základ týmu, který každý rok doplňujeme o hráče z juniorky, kteří v přípravě dostávají možnost ukázat se a zabojovat o šanci v A-týmu. To se nám daří velmi dobře, což je vidět na velmi nízkém průměrném věku našeho týmu. Proto máme v příštích sezonách velký potenciál pro zlepšení. Hostování končí pouze Tondovi Hrdinovi, kdyby u nás nepokračoval, budeme nějakou posilu určitě řešit.

Neobáváte se, že pandemie, která ukončila sezonu, nějakým způsobem zasáhne třeba do letní přípravy, nebo startu příštího ročníku? Plánujete v této souvislosti něco jinak než obvykle?

Těžko se odhaduje, jak se podmínky budou uvolňovat. Ale do začátku přípravy zbývají téměř dva měsíce. Pevně doufám, že bude možné vrhnout se na přípravu bez omezení, ale určitě budeme respektovat případná nařízení vlády. Hráči mají nyní o dost delší volno než obvykle a tomu musíme přizpůsobit i přípravu. Bude delší a náročnější, abychom byli maximálně připraveni na úvod sezony. Ta by měla začínat začátkem září. Jsem přesvědčený, že příští sezonu pandemie už nijak neomezí a budou nás moci podpořit i fanoušci v hale, protože bez nich by to nebylo ono.