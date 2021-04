„Po třech porážkách už jsme potřebovali konečně nějakou výhru a dobrý zápas. Povedlo se, což je super,“ ulevil si nedávno pětačtyřicetiletý bývalý šampion profesionálního boxu, který první úspěchy slavil rovněž v kickboxu.

Podle původního plánu měl Matěj jít do boje proti soupeři z Holandska. Proč nakonec nastoupil proti Kanaďanovi?

Holandský soupeř se asi tři týdny před zápasem zranil. Proto přišel Kanaďan žijící ale v Srbsku.

Byl v tom nějaký problém?

Snad jen tím, že po nás chtěli o něco vyšší váhu. Kvůli tomu, že soupeř předtím hodně shazoval a víc už nemůže. V zápase to bylo trochu vidět. Proti Matějovi, který je zvyklý zápasit od 81 do 83 kilogramů, byl dost velkej. Pětaosmdesát, které jsme nakonec usmlouvali, je Matějova přirozená váha. V tomto ohledu byl v minusu.

V čem se to podle vás nejvíce projevilo?

Znát to bylo především v tom, jak dokázal kopat. Dával mu tím zabrat.

Co tedy nakonec rozhodlo o úspěchu?

Matěj svýma rukama. Box byl prostě na naší straně. Zápas díky tomu vyhrával. Počítání, které se mu povedlo ke konci druhého kola, kdy nějakých patnáct vteřin před koncem soupeře trefil, zápas naprosto rozhodlo. Třetí kolo pokračovalo ve stejném režimu. I když bylo možná vyrovnané, tak Matěj dominoval rukama asi ještě víc než předtím. Soupeř byl sice šikovný nohama, ale celkově zápas skončil zaslouženě ve prospěch Matěje. Je to super a máme zase na čem pracovat.

Prozradíte, co konkrétně budete pilovat?

Víme, že Matěj potřebuje ještě trochu zesílit. Ale to už jsme věděli před tímto zápasem. Zařadili jsme proto více silové přípravy a budeme v tom nadále pokračovat. Příště bude ještě lepší a lepší.

Víte, kdy ono příště přesně bude a případně proti komu?

Nic stoprocentního zatím nemáme. Bohužel současná doba tomu příliš nenahrává. Nikdo neví, co a za jak dlouho bude. Za těchto podmínek nikdo nechce dělat galavečery, protože nemá jistotu, že je bude moci nakonec uskutečnit. Ale budeme trénovat a připravení na jakoukoli další nabídku.

Před sobotním zápasem se mluvilo také o případné další spolupráci s organizací One Championship, která právě projektem Road To One vstupuje do Evropy. Máte nějaké informace, zda Matěj zaujal?

To zatím nevím. Ve hře byl původně zápas s Holanďanem Dani Traorém, který zápasí v Glory. Pokud by tomto původně domluveném zápase vyhrál, byla by asi na stole smlouva. Bohužel se soupeř změnil. Další zápas by měl být s ním. Uvidíme.

Zmínil jste, že po třech porážkách už potřeboval výhru. Co bylo příčinou předešlých nezdarů?

Poprvé to bylo s Leo Brichtou v pravidlech oktagonu underground, která mu úplně nevyhovovala. Technikám obrany a strhům na zem se věnoval jen nějakých pět tréninků před tím zápasem. Nebyla to jeho parketa a kvůli tomu s ním prohrál. Další zápas byl na začátku prosince na amatérském turnaji organizace Wako, na který se přihlásil a začal trénovat asi dva týdny předem. Příprava byla i kvůli dlouhodobým problémům s ramenem absolutně krátká. Nebylo to ono. Trochu jsem se zlobil, že do toho chtěl jít. Ale nakonec šel a prohrál s Bernardem Plavcem, kterého už jednou dokázal porazit. Třetí zápas prohrál na konci února v Brně proti Sebastiánu Fapšovi ze Slovenska. Tam už byl Matěj výborně připravený. Dokázal se sebrat i ze dvou úderů, po kterých šel v prvním kole na zem, a otáčet zápas na svou stranu. Ve druhém dostal i on Fapša do počítání a ve třetím už naprosto dominoval a zápas mohl být jeho. Bohužel přišel další knockdown, který jej vrátil na stranu Sebastiána.

Dalo by se říct, že Matěj je jedničkou vaší pomyslné stáje?

Ano. Je to můj odchovanec, který u mě začínal trénovat ve čtrnácti letech. Předtím dělal jen taekwondo. Veškerý box a všechno se vlastně naučil u mě.

Vy jste od kickboxu přešel do profesionálního boxu. Je to směr, ve kterém byste jej rád viděl?

Jeden zápas v profesionálním boxu už má, i když je to dlouho, nějaké tři čtyři roky. Vyhrál tehdy snad i K. O. Jeho ruce jsou určitě velmi kvalitní. Myslím, že v profi boxu by byl taky výborný a možná i lepší než v kickboxu K-1, ale jeho to baví a sedí mu to. Uvidíme, třeba to přijde a bude dělat i obě věci najednou.

Jak vlastně prožíváte zápasy jako trenér?

Hekticky. Z vlastní zkušenosti, kdy mám na kontě dost zápasů a v ringu jsem i nadále, je pro mě psychicky jednodušší, když jsem chodil sám, než se svými svěřenci.

Jaké další naděje máte pod sebou?

Mám pod sebou hodně kluků, kteří zápasí v amatérském boxu. Jezdí ke mně třeba i Antonio Polychronidis, což je Řek, který žije v Berouně a připravuje se na vstup do profesionálního boxu. Dalším je Miroslav Broš, což je výborný zápasník v oktagonu, Max Hadnandič z Poděbrad už rovněž zápasí profesionálně v MMA. Takovým malým želízkem v ohni je Pavel Dušánek z České Lípy. V deseti letech už má za sebou jedenáct zápasů v amatérském boxu a všechny vyhrál. Teď jsme se připravovali na mistrovství republiky, bohužel je stejně jako všechny ostatní akce odložené. To, že malé děti nemohou ani trénovat, je pro veškerý sport, nejen bojový, obrovský malér. Od sportu odejdou, a jestli se vrátí, bude to zázrak.