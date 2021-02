Na startu mistrovského závodu chyběla v sobotu kvůli lehkému zranění domácí jednička Tomáš Staněk. Hlavní Procházkovou motivací bylo získat medaili, ale že by poprvé v životě a o takový kus překonal osmnáctimetrovou hranici, na to závodník ve žlutém kladenském dresu nepomýšlel.

Zlepšil se skoro o osmdesát centimetrů. „To je velká paráda,“ pochvaloval si Procházka výkon 18,35 metru. Nečekaný titul navíc vybojoval o pouhé tři centimetry před Martinem Novákem.

NAPODRUHÉ PŘIŠLA PARÁDNÍ TREFA

Před startem byl lehce nervózní, protože při posledním startu v Ostravě na mezinárodním mítinku Czech Indoor Gala neunesl tíhu velkého závodu. „Moc jsem se nepředvedl. S otočkou jsem se dva roky seznamoval a zároveň trochu trápil,“ říkal o šesti neplatných pokusech vrhač A.C. TEPO Kladno.

To se při mistrovství republiky naštěstí neopakovalo. „Po prvním zajišťovacím pokusu jsem šel do druhého naostro a byl z toho vítězný výkon. Povedlo se mi v kruhu zrychlit a byla to trefa. Měl jsem z toho radost.“

Tadeáš Procházka má výhodu, že se připravuje v nejlepší tuzemské skupině právě po boku českého rekordmana Tomáše Staňka a pod vedením Petra Stehlíka. „Výhodou je, že se všichni podporujeme a hecujeme. Navíc mi vyhovuje zázemí ve Vysokoškolském sportovním centru Victoria.“

Může Procházka od předního světového koulaře něco okoukat? „S Tomášem fungujeme jako skvělí kámoši. Je pro mě vzorem jako sportovec i v tom, jak vystupuje na veřejnosti. Myslím, že mě spolupráce může posunout. Jednou bych se mu chtěl přiblížit, ale k tomu mám hodně daleko,“ zmínil parťákovy rekordy za hranicí 22 metrů.

Trénují spolu ve strahovské nafukovače. „Jako profesionální sportovci jsme to měli povolené, což v covidové době není u řady atletů běžné. Jsem za to strašně rád. Díky tomu se nás omezení tolik nedotkla a mohl jsem slavit titul,“ pokračoval jednadvacetiletý atlet.

Jeho cílem pro léto je mistrovství Evropy do 23 let v norském Bergenu. „Nejdřív musím na otevřeném stadionu splnit limit. Je to jen o centimetr dál, než jsem hodil teď v Ostravě,“ poznamenal.

K tomu ale bude muset výrazně vylepšit osobní rekord pod širým nebem, který má z loňska hodnotu 17,13 metru. „Na evropském šampionátu bych se chtěl ukázat a probojovat se do užšího finále,“ přál si student prvního ročníku České zemědělské univerzity v Praze.

„Škola mě baví, chodím na obor Kvalita potravin a Zpracování zemědělských produktů, což se mi hodí i ke sportu, v němž je důležité správně jíst, abych měl dostatek energie.“

Procházka si je vědomý, že k nárůstu výkonnosti bude potřeba také nabrat hmotnost. Při 193 centimetrech výšky váží zatím zhruba 111 kilogramů.

ZA PŘÍPRAVOU NA JIHOAFRICKÝ KEMP

„Když chci házet daleko, bude potřeba se dostat k 125 kilům, abych byl schopný kouli utáhnout,“ pokyvoval hlavou atlet, který bydlí na ubytovně vysokoškolského centra na Strahově.

Ke zlepšení by mu měl pomoct i jarní kemp v Jihoafrické republice, kam odcestuje se svou skupinou. „Budeme tam trénovat pět týdnů ve výhodné nadmořské výšce a v příznivých klimatických podmínkách. Po návratu, určitém odpočinku a vyladění formy by se kvalitní příprava měla projevit na výkonech.“

S atletikou Tadeáš začínal v rodném Mostě pod vedením Mojmíra Klímy. Dostal tam solidní základy a ve starších žácích se stal českým mistrem v kouli. Později začal dojíždět do Prahy, nějaký čas mu pomáhal Remigius Machura a oblékal dres SK Slavia. Před třemi roky mu nabídl spolupráci Petr Stehlík a doporučil ho Kladnu.

„Jsem tam spokojený, je to skvělý klub s krásnými mítinky Kladno hází a Kladno Indoor. Ve vysokoškolském středisku mám bezvadné podmínky, jsem u perfektního trenéra.“

Teď chce dát kouli maximum a posouvat se výš. „Proč ne někam, kde je dneska Tomáš Staněk,“ dodal nadějný závodník.