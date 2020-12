Svěřenec trenéra Luboše Šudy měl v úvodním kole volný los, jeho soupeř Plavec si postup mezi nejlepší čtveřici váhové kategorie do 86 kilogramů vybojoval hladkou výhrou 3:0 přes plzeňského Šimka. Ve vzájemném souboji pak s Kozubovským srovnal účty z minulosti, byť člen kralupského Pitbull gymu si o porážce myslel své.

„Zápas se vyvíjel, dá se říct, podle představ. I téměř bez přípravy jsem se cítil dobře. Dvě kola jsem vyhrával. Třetí kolo bylo za mě vyrovnané, nicméně sudí zvedli ruku soupeři,“ kousal nezdar, kterým pro něj program v dejvickém hotelu International skončil.

„Amatérská pravidla jsou jiná než profi. Příště, bud-li lepší situace, se budu muset svědomitěji připravit,“ dodal Matěj Kozubovský. Na minimální možnost tréninku před prvním zápasem po více než půl roce ostatně upozorňoval ještě před tím, než do hotelové „bubliny“ zamířil. „Nejdříve jsem dával jsem do kupy nějaká zranění. Pak možnost trénovat až donedávna nebyla. Bude to takový křest ohněm do další sezony,“ sliboval si.

V konkurenci výhradně českých bojovníků se v kategorii radoval z prvenství Jakub Bakeš. Celkem se turnaje konaného za přísných protipandemických opatření a bez přítomnosti diváků zúčastnilo na pětasedmdesát účastníků z šesti zemí. Nechybělo ani několik žen.