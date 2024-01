Překvapivým výsledkem skončil páteční duel 14. kola 1. Futsal ligy. V souboji sedmého Mělníka a poslední Olomouce domácí Hanáci připsali na své konto vůbec první výhru v sezoně. Hosté si při porážce 5:6 vstřelili tři vlastní góly, navíc inkasovali dvě červené karty (domácí jednu).

„Prohráli jsme si to sami, soupeř hrozil jen ze standardek a z výhozu do druhého vápna. To, co my neproměníme za šance, je velká smůla. Nechápu, jak se nám povedlo si dát tři vlastní góly a dostat dvě červené karty. Za stavu 3:2 jsme měli odskočit na 4:2, místo toho to je 3:4. Zápas jsme podcenili a i výsledek podle toho dopadl,” shrnul utkání za hosty Jaromír Ježek, jeden ze dvou dvougólových střelců hostí spolu s kapitánem Vokounem.

Kromě bodových ztrát hosté v utkání počítali i ty personální, Matěj Sváta a Tomáš Abrham viděli ve druhém poločase druhé žluté karty. Na domácí straně se ještě před nimi vykartoval Nikolas Tilkeridis.

Domácí, kteří měli až do tohoto utkání na kontě jediný bod, vykročili úspěšně do série zápasů, v níž by rádi uhráli záchranu mezi elitou. Právě před utkáním s Mělníkem doplnili sestavu o dvě nové posily hrající velký fotbal za třetiligové Zlínsko. Fanoušky pak pozvali na zbylé domácí zápasy zdarma.

„Dneska jsme začali sérii pro nás velmi důležitých zápasů. Konečně se na nás usmálo i štěstí. Proměňovali jsme šance a urvali jsme první vítězství. Chtěl bych kluky moc pochválit za dnešní výkon. Věřím, že nás dnešek nakopne a předvedeme tyhle výkony i v dalších zápasech," uvedl PR manažer klubu Jakub Řičica.

SKUP Olomouc - SK Olympik Mělník 6:5 (2:1)

Branky: 8. vlastní (Machytka), 19. Lošťák, 25. vlastní (Gabčo), 29. Lošťák (Brázdil), 30. vlastní (Lehner), 37. Lošťák (Kalina) – 10. Vokoun (Gabčo), 21. Vokoun (Gabčo), 21. Ježek (J. Sváta), 30. M. Sváta (Vokoun), 40. Ježek (Vokoun). Rozhodčí: Čep, Slanina. ŽK: 2:3. ČK: 29. Tilkeridis – 32. M. Sváta, 38. Abrham. Diváci: 180.

Mělník: Bukhvak (Bouška, Šanda) - Abrham, Gabčo, Ježek, Lehner, Machytka, J. Sváta, M. Sváta, Vokoun (Chalupa).