Na třinácti zápasech se zastavila vítězná série florbalistů Wolves Kralupy v jedné ze skupin společné pražské a středočeské ligy. Teprve druhého přemožitele v sezoně vlci našli v rezervě superligové Sparty Praha.

„Výsledek utkání mluví za vše. Nebyl to povedený výkon, ale věřím že nás to nakopne a klukům vrátí chuť do zápasů,“ komentoval trenér Jakub Mařík porážku 2:6. Stejným poměrem Kralupští v prvním utkání dne přehráli Sokol Břevnov. Při chuti byl po vynucené zdravotní pauze především autor hattricku Adam Kozel.