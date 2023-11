Zápas s Teplicemi přinesl florbalistům Kralupy Wolves tuhou bitvu, ve které domácí diváci poprvé v sezoně viděli prodloužení. V něm rozhodl už po třinácti vteřinách hry Malík.

Florbalisté Kralupy Wolves se domácím utkání s Teplicemi vrátili na vítěznou vlnu. | Foto: Rostislav Smolej

Hned po úvodním buly zápas přinesl velmi aktivní hru z obou stran a četná zakončení, jež dostala oba brankáře do správné provozní teploty. Jak se později ukázalo, tu si měli udržet více než šedesát minut.

Skoro to vypadalo, že úvodní desetiminutovka bude bez branek, což porušil hostující Meyer, který trefil odražený míč v dovolené vzdálenosti a domácí Blaho byl proti jeho pokusu bez šance. Hosté se ujali vedení a nadále zle zatápěli domácí obraně, kterou ovšem jistil vynikající Blaho a nápomocné bloky obránců.

S vyrovnávací odpovědí přispěchal sedm minut po úvodní brance kapitán Adam Kozel, který zužitkoval Malíkův křižný pas a nechytatelnou bombou do protipohybu brankáře srovnal skóre. Přestože si domácí vypracovali více šancí, neodešli do šatny s vedením. To vrátil teplickým florbalistům minutu a čtvrt před koncem první hrací části Olexa poté, co svoji střelu schoval za dvojblok těl.

Do druhé třetiny vstoupil domácí tým se zdravou motivací a díky nedisciplinovanosti hostí, kteří během prostřední hrací části usedli celkem čtyřikrát na trestnou lavici, zvýšili svůj tlak, dokázali srovnat a následně se dostat také do vedení.

Nejprve využil přesilovou hru ve 27. minutě Malík, když jeho střela z výběhu zapadla za Topšova záda a na konci přesilovek se po volném úderu nejprve prosadili opět Malík a následně Petr Husťák. Oba skórující útočníci využili odskoku do volného prostoru a rychlého zakončení. Hosté však nedali svou kůži lacino, v prostřední části je ovšem vynuloval skvělý Blaho. Po druhé třetině tak domácí vedli 4:2.

Ve třetí hrací části jako by se vkradla na hole domácích nervozita. Výpady vlčí smečky přestaly být účinné, neboť je vždy zastavil buď hostující brankář Topš, snažíc se dorovnat výborný výkon domácího kolegu, nebo opakovaně nastřelená branková konstrukce.

Chyby domácích navíc dovolily, aby se Teplice vrátily do zápasu. Nejprve potrestal nedisciplinovanost domácích Gebhardt, který využil ve 43. minutě početní výhodu a následně skóre vyrovnal hostující kapitán Soukup. Ve třetí třetině ještě udržel akcie Vlků opět Jan Blaho, když rozhodil hostujícího hráče natolik, že při trestném střílení ani nezakončil. Základní hrací doba vítěze nepřinesla.

V prodloužení byl odehrán jen zlomek původně pětiminutového hrací doby. Po třinácti vteřinách předvedli účinnou kombinaci Kocourek a Malík, po které druhý jmenovaný úspěšně zakončil, vstřelil třetí branku v zápase a přidal definitivní razítko na žádost o cenu nejlepšího hráče zápasu, kterou v pozápasové ceremonii nakonec obdržel.

Kralupští Vlci se tedy po zaváhání v minulém kole vrátili na vítěznou vlnu, byť “jen” za dva body. Zápas se severočeskými florbalisty odkryl některá místa, na kterých je třeba pracovat v tréninku. I přesto jsou Kralupy Wolves stále na druhém místě divizní tabulky a to jen s jednobodovou ztrátou na vedoucí Wizardy. Další zápas kralupské florbalisty čeká v sobotu v Kadani.

