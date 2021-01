Všechny vozy musí být perfektně připraveny pro sobotní technické přejímky a prolog. Hned v pátek ráno navíc na posádku čekal shake down, kde si čeští závodníci v dunách poprvé vyzkoušeli automatickou převodovku. A navigátor František Tomášek se tu také seznámil s novým elektronickým roadbookem. Všichni byli napjatí, jak Karel v písku pojede, protože situace během předchozí sezony testy v dunách neumožnila…

První zprávy ze shake downu: Karel je jak stíhačka!

Ve čtvrtek se tým Big Shock! Racing po měsíci shledal se svým závodním kamionem. Karel s doprovodnými vozy plul do Džiddy z Marseille lodí vypravenou organizátory Dakaru. „Zdá se, že auta jsou po plavbě v pořádku, což nám dělá velkou radost. Karlovi opravujeme jen zámek u spolujezdce. Ještě samozřejmě budeme vše důkladně kontrolovat. A preventivně vyměníme elektronické součásti, kterým by mohla vadit koroze z vlhka na lodi,“ říká David Švanda, palubní mechanik.

Hned ráno na Nový rok posádka také vyrazila prověřit Karlovu kondici na 7 kilometrů dlouhý písečný shake down. „Zajezdili jsme si výborně. Zkusili jsme to frknout i do dun, kde jsme ověřovali, v jakém nastavení jet automatickou převodovku. Cvičně jsme se zahrabali, zastavili jsme ve výjezdu do duny, abychom si vše osahali. Karel jede krásně, chvilku si budeme zvykat, v kabině máme několik obrazovek a kamer, jako ve stíhačce. Ferry s novým roadbookem zvládá úplně bez problémů,“ popisuje Martin Macík.

Novinky pro jezdce prioritních posádek

Pilot Martin Macík, navigátor František Tomášek a mechanik David Švanda na Dakaru 2021 patří mezi prioritní jezdce kategorie kamionů. Ti jsou považováni za favority soutěže, ale současně mají tvrdší režim. „Dodržují například zpřísněná pravidla pro používání mobilních telefonů. Během závodu je musejí mít uložené v zapečetěné schránce. Současně, v případě odstoupení ze soutěže pro technické problémy už nemohou využívat benefitu Dakar Experience a pokračovat v paralelní soutěži,“ vysvětluje Martin Pabiška, manažer týmu Big Shock! Racing.

Navigátor František Tomášek bude také používat elektronický roadbook, ale současně před startem etapy obdrží i zapečetěnou klasickou papírovou verzi pro případ poruchy. Tu musí, pokud bude vše fungovat, organizátorům zapečetěnou na konci etapy opět vrátit. Posádka má pro důkladnější kontrolu v kabině také kamery organizátorů. Čeští závodníci novinky vítají a věří, že vše hladce zvládnou. František Tomášek pilota Martina Macíka na Dakaru naviguje už 6. rokem.

David Švanda s týmem zažije 3. Dakar. „Jsme už sehraní. S Františkem jsem vyrůstal od svých 20 let. David přišel později, ale dobře zapadl. Máme stejně staré děti. I povahou jsme si sedli. Jsem za kluky strašně rád. Je na ně spolehnutí, dobře vycházíme, máme si co říct, to se promítá do uvolněné nálady v kabině i do výsledků,“ popisuje Martin Macík. „Na Dakar si musíte vybírat jen odhodlané lidi do nepohody, kteří mají rádi dobrodružství, spaní ve stanu a nevadí jim, že všichni kolem smrdí,“ dodává František Tomášek. A David Švanda doplňuje: „Těším se. Jsme dobře připravení. Máme natrénováno, jak se rychle vypořádat se základními závadami. Výměna kola, turba nebo třeba utržení některých částí auta nás už nepřekvapí. Každý přesně ví, co má dělat.“

Silvestr se na Dakaru slaví prací

Oslavy Silvestra v týmu Big Shock! Racing nikdo příliš neřešil. Každý měl spoustu práce. Mechanici všechen čas využili pro přípravu závodního vozu, který musí být už v pátek večer finálně nachystán do závodu. Vedení týmu řešilo organizační záležitosti spojené se soutěží. Členové posádky pomáhali, zařídili si kabinu závoďáku a během silvestrovské noci se snažili hlavně dospat a načerpat síly před sobotním prologem, který odstartuje dlouho očekávané dakarské šílenství.