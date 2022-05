Tomáš Pekař se po třech letech mohl znovu projet v závodním voze před zraky domácích fanoušků. Stalo se tak v sobotu při oslavách stoletého výročí motorsportu v Mělníku, které se uskutečnily na tamní náplavce. Součástí programu byly také dvě ukázkové jízdy. Do nich Tomáš vyrazil se svým současným vozem, tedy Renaultem Clio páté generace. S ním letos bojuje o body do východoevropského a evropského hodnocení seriálu Clio Cup Series.

Ačkoli mělnické svezení nebylo soutěžní, rozhodně se při něm Pekař nenudil. Při svém prvním průjezdu 1 100 metrů dlouhou trasou vedoucí od mostu Josefa Straky k Vrázově vyhlídce totiž brzy pochopil, že jízda se závodním nastavením na okruhu je úplně něco jiného než jízda po běžné pozemní komunikaci.

„Když už jedete v Mělníku před známými, nechcete jet pomalu. A pak vás překvapí takové věci, které ani nedomyslíte, jako například některé nerovnosti, které v běžném autě ani nevnímáte. Tlumiče jsou u mého auta nastaveny hodně natvrdo a nejdou nijak změkčit. Například když jsem vjel na dilataci mostu, nadskočilo mi celé auto a dostal jsem v podstatě smyk. To samé se poté dělo v jedné zatáčce. Tam zase byly nerovnosti a jelikož je auto extrémně tvrdé, tak hrozně odskakovalo. Navíc jsem měl slicky, které za dvě zatáčky vůbec neohřejete. Jedete tedy na studených gumách," popsal svou první jízdu.

Do druhého průjezdu už proto šel s opatrnějším přístupem: „Už jsem jel raději pomaleji. Příště by to chtělo zvolit jiné obutí a zkrátka nasadit mokré pneumatiky. Jsou měkké, za dvě zatáčky se nezničí a bylo by to s nimi daleko bezpečnější. Také by to lépe fungovalo," podělil se s poznatky, které mu domácí vystoupení přineslo.

Tomáš Pekař během oslav sta let mělnického motorsportuZdroj: Tomáš LorenzSobotu ale Pekař nestrávil pouze za volantem. Mohl se totiž také setkat se svými fanoušky, což je něco, na co mu při závodních víkendech kvůli nabitému harmonogramu nezbývá mnoho času. Stalo se tak v rámci besedy, při které ho vyzpovídal legendární motoristický novinář a komentátor Karel Březina.

„Ptal se mě, s čím jezdím, jakých jsem dosáhl úspěchů, nebo i na to, co mě čeká do budoucna. Mohl jsem tedy toto všechno říci spoustě lidem, se kterými žiji ve stejném městě a představit se jim. To bylo také fajn," dodává Pekař.

Trojnásobný šampion středoevropského Clio Cupu si užil celý den. A vůbec by se nebránil tomu, kdyby se závodní vozy představily v mělnických ulicích také příští rok. Tentokrát už by se ale možná jelo na jiné trase.

„Bylo to super. Přišlo hodně lidí. Ani počasí nebylo špatné, nepršelo a občas vysvitlo slunce. Byla to pěkná odpočinková akce, která se konala v podstatě hned za barákem. Uvidíme, jak to bude a jestli to zvládneme zorganizovat i příští rok. Budeme uvažovat, jestli nevymyslíme nějakou novou trať nebo neobnovíme původní trať Mělnického okruhu, na které se jelo před třemi lety. Autoklub Mělník ale udělal super akci, která by si určitě zasloužila pokračování," říká Tomáš, který rovněž patří mezi členy Autoklubu Mělník.

Nyní už ale pozornost Pekaře a celého jeho týmu Carpek Service směřuje k rakouskému okruhu Red Bull Ring. Ten totiž o víkendu hostí druhý podnik letošní sezony ESET Cupu. Do něj Carpek Service nasadí stejně jako v dubnu na Hungaroringu pětici vozů Renault Clio. Zatímco s vozy čtvrté generace budou závodit Tobias Poschik, Richard Meixner a Libor Horák, do "pětkových" Clií usednou Henrik Seibel i sám Pekař.

Tomáš Pekař během oslav sta let mělnického motorsportuZdroj: Tomáš Lorenz

