A kdy to celé vypukne? Už tuto sobotu 25. září od 9 do 14 hodin pod lávkou přes řeku Vltavu v Kralupech. Další podrobnosti na Facebooku Gladiator Challenge.

Kralupští gladiátoři si opět po roce připravili unikátní závod ze své série Gladiator Challenge – THE BRIDGE. Ručkování na kruzích přes devadesát metrů širokou řeku Vltavu ve výšce cca pěti metrů je výzva, která nemá v České republice ani Evropě obdoby.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.