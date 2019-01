Střední Čechy – Futsalová sezona sice skončila, ale připravuje se už její další ročník. V neděli 10. května byla uzávěrka přihlášek do divize i krajského přeboru a v nejbližších dnech bychom měli znát složení obou soutěží.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Karel Pech

Divize by měla doznat změn. Vítěz z Kadaně už potvrdil účast ve druhé lize, ale o tu projevil zájem ISŠ Příbram, třetí v divizi. Přesto je rozhodnutí příbramského celku trošku překvapením. Pokud totiž nebude přijat do druhé ligy, o divizi už zřejmě nebude mít zájem. Dokonce se hovoří o tom, že by úspěšný příbramský celek místo toho zamířil až do okresního přeboru.

Naopak zájem o divizi projevily nejlepší celky regionálně příslušných soutěží – za Prahu třetí celek pražského přeboru Wizards DDM Praha 10, vítězný tým středočeského přeboru Olympik Mělník B a přeborníci Libereckého a Ústeckého kraje.

K velkým změnám nedojde v krajském přeboru. Mělník B potvrdil divizi a sestupujícím Fobozu Slaný a HFK Příbram bylo nabídnuto setrvání v přeboru. Počet účastníků doplní vítěz kladenského přeboru Olympik C. Mělničtí tak vyšlou po jednom týmu do tří různých soutěží od druhé ligy po krajský přebor, což je podle manažera klubu Pavla Šuby unikátní nejspíš v celé republice. „Céčko" navíc po letech opět vrátí mistrovský futsal do Mělníka, na rozdíl od prvních dvou týmů by totiž mělo hrát své domácí zápasy v hale Bios na Podolí.

Kompletní složení obou soutěží pro příští sezonu bude známo do konce května.

(nep, lk)