„Vedl jsem balón, udělal klíčku doprava a bohužel blbě došlápl,“ líčí třiadvacetiletý talent českého futsalu, jak si tři měsíce po návratu na hřiště obnovil zranění křížového vazu. „V lednu mě čeká v Ostravě replastika kolene plus šití menisku. Pak bude následovat rehabilitace a posilování,“ přidává neveselé vyhlídky.

Se stejnou patálií laboroval celou první polovinu letošního roku. Podobně smolně totiž končil i loni v říjnu. Tehdy se do rukou lékařů dostal během utkání velkého fotbalu. Coby střídající strávil v utkání třetiligového Litoměřicka jen asi deset minut.

Nad souvislostmi mezi oběma zlými momenty může pouze spekulovat. „Možná jsem uspěchal návrat, nebo jsem měl těch sportů zase moc. Nevím,“ krčí rameny.

Po návratu se vrhl na palubovky i trávníky opět naplno, byť ve fotbale se po dvou sezonách vrátil od soutoku s Ohří o pořádný kus proti proudu Labe do Vrchlabí. Náročnou ČFL tak vyměnil za přebor Královéhradeckého kraje.

Oba své týmy teď musí sledovat jen jako divák. Jelikož fotbalisté už mají na podzim odkopáno, cukají mu momentálně nohy hlavně při zápasech Olympiku. Ten právě v „osudném“ utkání v Mýtě zlomil nepříjemně se natahující sérii porážek. „Chtěl bych klukům na hřišti pomoct, ale nejde to. Když sám nemohu hrát, těžko se mi na zápasy kouká,“ kouše jen s námahou další pauzu.

Sport je pro něj zároveň i zdrojem obživy, musel se tak porozhlédnout i po nějaké brigádě. Ke své úlevě uspěl ve své branži. „Jsem domluvený v rodném městě, že pomůžu s přípravkami a na hřišti. Udělal jsem si proto i trenérskou licenci. Moc se těším a věřím, že klukům předám své pohledy na fotbal v pozitivním směru,“ plánuje.

S aktivním návratem na hřiště pak počítá nejdřív na začátku příští sezony, tedy někdy v srpnu. „Nechci to uspěchat,“ ujišťuje. Překonat tak dlouhé odloučení od toho, co považuje za svou hlavní náplň života, mu kromě rodiny, přítelkyně a dalších nejbližších prý pomáhá i myšlení, vůle a odhodlání.

„Samozřejmě mě hrozně štve, že se mi to opět stalo, a jsou dny, kdy mám pochybnosti a bojím se. Ale jinak to beru jako další životní zkoušku, připravuje mě to na další cestu a jsem přesvědčený, že se vrátím silnější a budu ještě lepším hráčem,“ nevzdává se snu na úspěšnou kariéru. „Navíc lidem se denně dějí tisíckrát horší věci. Já mám jinak ke štěstí všechno, takže si na tohle nemohu stěžovat,“ uvědomuje si.