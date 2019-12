/FOTOGALERIE/ Letošní už devátý ročník Futsalového turnaje obce Lužec nad Vltavou vyhráli roudničtí Golden boys. Druhou příčku si uhájil tým Farma 91, také z Roudnice a na třetím místě skončil domácí Made in Lužec. Pomyslná bramborová příčka zbyla pro Jehlu Hostín.

Již 9. ročník futsalového turnaje proběhl v Lužci nad Vltavou. | Foto: Deník / Michal Bílek

„Jsme rádi, že se tento náš nápad uspořádat "malý turnaj" udržel již 9 let. Děkuji z celého srdce všem, kteří si udělali čas a zapojili se do dění turnaje. Doufáme, že si do dalších let udržíme nastavenou kvalitu. Nyní nám již nezbývá nic jiného, než se těšit na jubilejní 10. ročník,“ uvedl hlavní pořadatel Dominik Velický.