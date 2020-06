Kralupy obsadily první a třetí místo, když jejich nadvládu narušil pouze pražský Olymp. Áčko pořádajícího oddílu skončilo těsně pod stupni vítězů – čtvrté, nezklamal ani celkově osmý „béčkový“ výběr Mělníka. Nejlepší hráčkou turnaje byla vyhlášena Natálie Tesařová z vítězných Kralup.

V dalších týdnech se v Mělníku dočkají svých turnajů i ostatní kategorie. Kadetky a juniorky si zahrají v sobotu 13. června. Smíšená družstva mužů a žen (4+2) si to rozdají 11. července. V obou případech by se mělo hrát ve venkovním areálu TJ EMĚ na Polabí. Ve „velkém štítu“ pořadatelé počítají s účastí šesti až deseti týmů, nutná je registrace předem nejpozději do konce června.