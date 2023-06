Další dvě pódiová umístění v rámci klasifikace Clio Cup Mid Europe, tentokrát ale také úspěch v absolutním pořadí. Tomáš Pekař mohl ze svého třetího letošního vystoupení v Clio Cup Series odjíždět s úsměvem. Na Hungaroringu zazářil zejména celkovou třetí příčkou ve druhém závodě.

Tomáš Pekař vybojoval na Hungaroringu třetí místo. | Foto: DPPI/Alpine Racing

"Jsem moc spokojený. Byl to pro mě úspěšný víkend. Povedly se mi jak obě kvalifikace, tak oba závody. A třetí místo ze druhé jízdy bylo třešničkou na dortu," radoval se mělnický jezdec po skončení víkendu.

Jelikož startovní rošt tentokrát tvořili pouze účastníci evropského a středoevropského hodnocení, bylo pole o poznání méně početné než při předchozích víkendech. Zatímco obvykle vídáme v akci okolo padesáti vozů, v Maďarsku jich bylo 25. To ale nic neměnilo na důležitosti kvalifikace. Hungaroring je totiž technickou a úzkou tratí, na které je složité najít příležitost k předjíždění.

Pekař si ale pro první závod dokázal zajistit solidní startovní pozici. V kvalifikaci zajel osmý čas, což byl výsledek, na kterém se v tradičně vyrovnaných závodech Clio Cup Series dalo stavět. To se ukázalo hned v úvodu, kdy český jezdec využil ve třetí zatáčce incidentu před ním a povyskočil na čtvrtou příčku. Později se sice propadl na šesté místo, nakonec ale projel cílem jako pátý. Z tohoto umístění se navíc později stala čtvrtá pozice, neboť byl za postartovní kolizi potrestán Adrian Schmipf. Ještě více než celkové umístění ale mohlo Pekaře těšit třetí místo v klasifikaci Clio Cup Mid Europe.

Tomáš Pekař vybojoval na Hungaroringu třetí místo.Zdroj: DPPI/Alpine RacingV sobotu sice Tomášovi uniklo celkové pódium jenom o jedno místo, v neděli už ale na něj dosáhl. Že je něco takové reálné, ukázal již úvod druhého závodu. Pekař totiž opět využil postartovní mely a ze šesté pozice se dostal až na třetí. Později byl sice odsunut na čtvrté místo a na něm dojel až do cíle, znovu ale těžil z následných trestů. Původně druhý Anthony Jurado totiž dostal dvě pětisekundové penalizace za nerespektování traťových limitů a za kolizi. Pro Pekaře tak skončil druhý závod nejen druhým místem v Clio Cup Mid Europe a třetí příčkou v rámci Clio Cup Europe, ale i absolutním bronzovým výsledkem.

Pro trojnásobného středoevropského šampiona kategorie Clio Cup šlo teprve o druhé celkové pódium v Clio Cup Series. Na to první dosáhl již před dvěma lety. Stalo se tak při jeho vůbec prvním startu v tomto seriálu, který tehdy nově vznikal. Při úvodním závodě na německém Hockenheimringu dojel v deštivých podmínkách třetí.

„Jsem rád, že se mi to po delší době opět podařilo. Konkurence je tu veliká a při přípravě auta není snadné udržet krok se všemi velkými týmy. V Maďarsku bylo například potřeba mít dobře nastavený diferenciál. Je tu totiž řada pomalých zatáček a v nich vám něco takového pomáhá. Zatímco pro řadu ostatních týmů je závodění jejich hlavní činnost, u nás to tak úplně není a tím pádem mu nemůžeme věnovat tolik času. O to více mě tento výsledek těší,“ říká Pekař.

I v Maďarsku byla cesta k úspěchu složitá: „Některým soupeřům fungovala auta v pomalejších zatáčkách lépe a byli tak rychlejší než já. Kromě toho to bylo dost nabité v kvalifikacích. Do závodu jste navíc šli s tím, že jsou všichni velmi rychlí, mají ostré lokty a nebojí se kontaktu. Bylo to těžké,“ vysvětluje.

Oba víkendové závody se konaly v podvečerních hodinách. Zejména v neděli se tak musel Pekař vypořádat i s únavou.

„V neděli jsme startovali okolo páté hodiny. Už před závodem jsem byl z celého víkendu unavený a cítil jsem, že má fyzička není taková, jaká by měla být. Obával jsem se, že to závod poznamená, naštěstí ale všechno vyšlo,“ oddechl si.

Stáj Carpek Service reprezentovali v Maďarsku také Henrik Seibel a domácí Szabolcs Lantos, pro kterého šlo v Clio Cup Series o vůbec první start. Zatímco Lantos si připsal šestnácté, respektive sedmnácté místo, Seibel zaznamenal dvě dvacáté druhé pozice. V hodnocení challengerů Clio Cupu Mid Europe skončil Lantos dvakrát čtvrtý a Seibel dvakrát šestý.

Za měsíc na Nürburgring

Další vystoupení v seriálu Clio Cup Series čeká na stáj Carpek Service během posledního červencového víkendu. Bude se závodit na německém Nürburgringu, kde se Pekař představí poprvé od roku 2018. Do víkendu vstoupí jako třetí muž průběžného pořadí Clio Cup Mid Europe, kde se nachází za vedoucím Gabrielem Torellim a druhým Anthonym Juradem. Vysoko ale nyní figuruje i v rámci evropského hodnocení, kde je čtvrtý.

Henrik Seibel se bude před domácími fanoušky snažit uspět zejména v hodnocení challengerů Clio Cup Mid Europe. Tam je momentálně celkově šestý. Například na belgickém okruhu Spa-Francorchamps ale ukázal, že je schopen atakovat špičku. Připsal si zde totiž třetí a druhé místo.

Autor: Dušan Bouzek