Boleslavští florbalisté hledají talentované hráče do mládežnických oddílů.

Ilustrační foto | Foto: Pavel Sonnek

Speciální náborovou akci pořádá v sobotu v nové boleslavské hale florbalový celek Technology. Draft Made in Bolka je určený hráčům ročníků 2002 – 2007. Co hráče čeká? Dva tréninky s vybranými hráči superligového týmu i svými vrstevníky, kteří už do mládežnických týmů Bolky patří. Součástí budou dovednostní disciplíny i testování. Speciální program pak je připravený pro brankáře.