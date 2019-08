Ptýrov u Mnichova Hradiště jako dějiště Českého skokového poháru zná každý fanoušek parkurového sportu. Mítink je v řadě jedenáctí kol ojedinělý, a to tím, že se jeho vrchol eLED Velká cena Ptýrova jezdí každoročně v pozdních nočních hodinách za umělého osvětlení. Soutěž přitahuje diváky, kteří pravidelně plní ochozy do posledního místa. Letos navíc pořadatel nechal vybudovat novou krytou tribunu a rozšířil také zázemí cateringu. Chybět nebude velkoplošná obrazovka, a to největší, jaká kdy byla u ptýrovského kolbiště nainstalována.

Všechny čtyři vrcholy programu přinese sobota 24. srpna. Dopoledne budou bojovat o seriálové body účastníci Amateur Tour, v odpoledních hodinách pak proběhne dílčí finále túry určené pro juniory, takzvaného Czech Junior Cupu. Do soutěže jsou přihlášení jezdci, kteří zazářili na nedávném národním juniorském šampionátu. Dorazí čerstvý vicemistr Daniel Pospěch a představí se Petra Pařenicová, Valentýna Kuková nebo třetí jezdkyně aktuálního pořadí túry Tina Laryšová. S kurzem německého stavitele Klause Holleho, jehož překážky budou dosahovat výšky do 135 centimetrů, se budou muset popasovat skokani závodící v kategorii U25. Nejlepší trojice průběžného pořadí bude v Ptýrově chybět, a tak se otvírají šance pro další známá jména, jež se objevují v soutěžích pro jezdce do 25 let. Pro co nejvyšší bodový příděl si jede Kateřina Málková, Natálie Soukupová, Lucie Kumarová, Dušan Simovski nebo Václav Mládek.

Vrcholem ovšem bude už zmiňovaná noční eLED Velká cena Ptýrova s překážkami do 145 centimetrů. Pod umělým osvětlením se představí téměř kompletní „TOP čtyřka“, tedy ti účastníci, kteří mají s blížícím se koncem seriálu největší šance na startovní pozici ve Velkém finále. Lídr tabulky Jan Štětina přiveze Gylorda-S a Benita-S. Dva koně bude sedlat také Ondřej Pospíšil. Ten je v aktuální žebříčku čtvrtý a svou pozici se bude snažit upevnit nebo vylepšit s Einfachem a Confliktem. Navíc do ptýrovské hlavní soutěže bude nastupovat jako obhájce triumfu z roku 2018. Stájovou jedničku devítiletého valacha Quattra Centa bude sedlat Rudolf Doležal, který jako druhý muž průběžného pořadí také nechce nechat nic náhodě. Zaútočit na postupové pozice může ze šestého místa Tereza Mücková s podporou svého nejzkušenějšího koně bělouše Control Me Karsit. Na seznamech startujících najdeme i vítěznou dvojici s letošního úvodního kola Sergeje Motygina a Dylana nebo vítězku Velké ceny Ostravy Lucii Strnadlovou. Ta bude závodit s devítiletým holandských valachem Fall River Blue. Čtyřdenní program závodů nabídne celkem třiadvacet parkurů, přičemž ve večerních hodinách pod reflektory se pojede kromě eLED Velké ceny i páteční soutěž stupně ST*, tedy parkur do 135 centimetrů. Pořadatel připravil navíc pro divácky bohatý doprovodný program a pro jezdce především v hlavní soutěži navýšil výhry. Po čtyřnohé sportovce pak bude nachystané co nejkomfortnější ustájení.

Kompletní info o Českém poháru najdete na adrese www.ceskyskokovypohar.cz, kde bude také možné v sobotu 24. srpna sledovat živý on-line přenos.

Josef MALINOVSKÝ