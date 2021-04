Právě jeho čáry v soubojích s reprezentanty v čele se zkušeným Rešetárem stály za tím, že osmý tým tabulky držel lídra v šachu ještě na začátku poslední minuty řádné hrací doby. Vyrovnat se Západočechům podařilo až s přispěním vlastního gólu, o "povinné" výhře 2:1 pak rozhodli v prodloužení.

Zápasu v podání vašeho týmu chybělo jediné - odměna v podobě lepšího výsledku. Souhlasíte?

Ta odměna v podobě vyhraného utkání by byla určitě velkou psychickou vzpruhou a jenom by nám ukázala, že se můžeme pílí, pracovitostí a obětováním jeden za druhého rovnat komukoli. Bohužel to štěstíčko, které se nás po celé utkání drželo, nás v závěru opustilo. Je to obrovská škoda, ale zbraně určitě ještě neskládáme a v pondělí půjdeme doma znovu do války, makat ještě víc než dnes.

Způsob porážky musí hodně mrzet a bolet. Jaké jsou vaše pocity?

Převládají především smutek a naštvanost, že jsme to nedokázali těch čtyřicet vteřin dotáhnout do úplného konce. Ale zároveň se ve mně mísí i hrdost na všechny hráče spolu s realizačním týmem, protože takhle se má bojovat za tým, za znak, který nosíme na srdci.

V řádné hrací době jste zcela vynuloval nejlepší útok ligy a smolně vás překonal jen Lukáš Nečas. Dalo se s tím z pohledu brankáře něco dělat?

Bohužel mi to nešťastně ztečoval a už jsem nedokázal reagovat. Takové góly padají ve futsale denně, mnohdy se to ani nedá ovlivnit.

Ve zbylém čase a v nastavení se zdálo, že už na obě strany zapracovala psychika…

Je pravda, že ten gól nás hodně položil. Čtyřicet minut víceméně bráníte vedení jedna nula a čtyřicet vteřin před koncem dostanete vyrovnávací branku…

Trenér Němec litoval, že se nepodařilo odskočit o dvě branky. Příležitostí k tomu bylo možná až nečekaně…

Souhlas. I my jsme si vytvořili docela velké množství šancí z brejkových situací. Je jen škoda, že jsme nějakou z nich neproměnili.

Který z množství vašich parádních zákroků byl nejtěžší? Vybavuje se mi hned ten úvodní reflex proti zakončení Havla z bezprostřední blízkosti…

Každý zákrok je svým způsobem těžký. Ve futsale je to v osmdesáti procentech o tom, jak je brankář postavený a jestli ho protihráč trefí, nebo ne. Ale souhlasím s vámi, asi hned ten první. Při přesunu na zadní tyč jsem pouze zvednul ruce a byl jsem rád, že jsem dokázal reagovat.

Odchytal jste vůbec někdy utkání s takovou úspěšností zákroků?

Je to možné. Ale je pravda, že dneska jsem si zachytal docela dost. Na druhou stranu mám tyhle zápasy strašně rád. Když se vám povede první zákrok, dodá vám to potřebnou sebedůvěru a věříte si víc, než když dostanete z první střely gól.

S čím půjdete do pondělní odvety?

S tím, že když k tomu přistoupíme jako dnes, navíc v naší specifické hale, opět můžeme a budeme chtít favorita potrápit.