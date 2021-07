48. ročník Rally Bohemia má za sebou sobotní etapu. Po prvních devíti vložkách je ve vedení největší favorit Jan Kopecký, před druhým domácím jezdcem Filipem Marešem. Třetí místo patří mladíkovi Dominiku Stříteskému, který se v krásném souboji přetahuje o vteřiny s Janem Černým a také Petrem Semerádem. Šestý je po prvním dni Věroslav Crvček a sedmé místo drží Bolivijec Marco Bulacia.

Všechno ale mohlo být jinak. Po první rundě pěti rychlostních zkoušek vedl Václav Pech jedoucí na Fordu Focus WRC. Ten však ale musel na šesté vložce ze závodu odstoupit kvůli porouchané převodovce. V tu chvíli vedl před Kopeckým o osm vteřin.

„První etapa pro nás začala trošku nešťastně, na první erzetě před nás startér pustil Filipa Mareše, a to nás trochu rozhodilo. Myslím, že i Filipa. Stálo nás to nějaký čas. V následujících testech nám trochu ujížděl Venca, nicméně vždycky jen s minimálním rozdílem. Po servisu ale odstoupil, takže jsme se dostali do vedení. Letos je pro nás důležitý každý bod, takže zítra se budeme snažit vyhrát druhou etapu a udržet celkové vedení až do cíle,“ komentoval průběh prvního dne vedoucí závodník Jan Kopecký.

Druhý Filip Mareš je na stříbrném místě zatím tak trochu osamocený. Na Kopeckého ztrácí 25 vteřin, v podstatě stejný časový polštář má ale na třetího Stříteského. „Musíme být spokojení, jsme na průběžném druhém místě za Kopejdou, nějakých pětadvacet vteřin. Honza jede v továrním týmu, je to mistr světa, takže ta laťka je nastavena opravdu vysoko. A je fajn, že se s ním vůbec můžeme porovnávat. Samozřejmě víme, že jsme udělali nějaké chyby, a i když jsme neztratili moc, našim cílem je chyby nedělat a přiblížit se Honzovi ještě blíž,“ hlásí semčický pilot.

Třetí místo hájí po sobotě mladíček v tovární škodovce Dominik Stříteský: „Dneska to byl pro nás celkem dobrý den, kromě ranního zaváhání, kdy mi to nějak nešlo a hned na dvojce jsme vylétli ven. Něco jsme tam ztratili, pak jsme se chvilku hledali, ale nakonec to bylo super. Uvidíme zítra, zkusíme udržet dnešní tempo i třetí pozici.“

Rally Bohemia pokračuje v neděli šesti rychlostními testy. Ty se pojedou výhradně v Mladé Boleslavi a blízkém okolí. Dvakrát se pojede Staroměstská, Krásná a Kláštěr. Vítěz 48. ročníku bude znám někde okolo půl třetí odpoledne.