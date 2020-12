Zatímco Jerrick Harding a Hayden Dalton tak budou na Vánoce bez rodiny poprvé, Omar Prewitt už bude na svátky pryč osmý rok v řadě.

„Já si letos vybíral angažmá i podle toho, abych mohl být doma na Vánoce. A zase se to nepovede. Už to bude můj osmý rok v řadě, kdy nemám možnost jet na Vánoce domů. Je to trochu těžké, zvláště když jsem čekal, že to tentokráte půjde. Ale musíme se s tím vyrovnat,“ řekl Prewitt, který loni hrál v Turecku, kde se Vánoce neslaví a hraje se tak bez přestávky. Předtím nemohl jet ani z Polska, Řecka a Litvy.

Podobně je na tom Retin Obasohan, který už si ani nepamatuje, kdy naposledy byl na Štědrý den doma. „Občas jsem byl doma 22. nebo 23. prosince, ale pak jsem na Štědrý den musel pryč. Nebo jsem mohl jet domů později. Ale kdy jsem byl doma na Štědrý den, to už si opravdu nepamatuji,“ uvedl belgický reprezentant.

To pro ostatní zahraniční hráče v týmu půjde o první Vánoce bez rodin. „Je to trochu zklamání, ale musíme se s tím vyrovnat. V této covidové době je to trochu odlišná situace. Určitě mi rodina bude chybět. Ale snad se to povede a přijede má přítelkyně, což mi to vylepší,“ věří Jerrick Harding.

Smutný je z toho i Stephen Zimmerman, který má rok a půl starého syna, jehož od září neviděl. „Přijdu také o první Vánoce, u kterých si syn už bude trochu uvědomovat, o co jde. Je to těžké, protože Vánoce jsou hlavně o tom být s rodinou a mít vzpomínky, jak jste se společně bavili. Ale pro tohle jsem se upsali, když jsme se rozhodli hrát basketbal,“ řekl nymburský pivot.

Poprvé bez rodiny bude i Hayden Dalton, pro kterého půjde asi o největší změnu, jelikož pochází z opravdu velkých rodin. Sám má šest sourozenců. „Scházíme se se všemi strýčky, tetičkami a bratranci, kteří žijí v Coloradu. Máme velkou večeři na Štědrý den. Sejde se nás tak třicet až čtyřicet, podle toho, kdo je všechno ve městě,“ prozradil Dalton.

„Je to otrava, že se nebudeme moci vidět, ale v dnešní době technologií se můžeme vidět alespoň přes telefon a být v co nejčastějším kontaktu. V naší rodině je hodně členů, takže máme takovou tradici, které se říká Tajný Santa. Každý z nás si vylosuje jiného člena rodiny, kterému koupí dárek. Nikdo ostatní neví, kdo má koho. Takže počítám, že až se budou rozbalovat dárky, tak se připojím přes Facetime a budu tam s nimi alespoň na dálku,“ řekl Dalton, který bude dělat Tajného Santu pro svého mladšího bratra, jemuž už dárek pořídil přes internet.

Také ostatní hráči plánují, že se s rodinou spojí alespoň pomocí moderních technologií, ale čas budou také trávit společně. A to nejen v tréninkové hale, kam plánují vyrazit i na Štědrý den. „Pravděpodobně se potkáme se spoluhráči. Alespoň na Díkuvzdání, kdy jsme také nikam nemohli, jsme se sešli na velkou večeři. Takže to možná uděláme i na Vánoce. Všichni vaříme, tak každý něco uvaří a sejdeme se společně,“ řekl Harding.

Speciální vánoční pokrm nikdo z nich ze svých rodin nemá. „V Česku máte na Vánoce kapra, že? To my v Americe žádné speciální vánoční jídlo nemáme. Možná tak pečenou kýtu. Ta by mohla být takovým typickým vánočním jídlem. My ale děláme třeba i makarony se sýrem,“ popsal Prewitt. „Nejtradičnější bude opravdu velká kýta s bramborem a zelenými fazolkami. Ale záleží na rodině. My jsme s rodiči vždy na Štědrý den chodili na jídlo do In-N-Out, což je slavná burgrárna. Předchozí Vánoce jsem ale trávil s přítelkyní u jejich rodičů a její otec pochází z Dánska, takže dělal dánská jídla z brambor a další věci. Byla to velká hostina. To je přeci jen lepší než burgry,“ dodal Zimmerman.

A budou čekat na dárky od Santa Clause, na kterého se věří ve všech jejich rodinách? „Já stále věřím v Santu. Já se té víry nevzdávám. Ještě jsem nenašel důvod, proč tomu nevěřit. Mám i komín, ale nemyslím si, že velký a tlustý Santa by se tam vešel. Takže asi přijde dveřmi nebo oknem,“ usmíval se Prewitt. „Mě to zkazily sestry, které mi prozradily, jak je to se Santou. Ale stále to držíme tak, že na Štědrý den si rozdáme dárky mezi sebou, ale ráno máme všichni ještě jeden dárek od Santy,“ dodal Zimmerman.

„Já už nevěřil jako dítě, protože nemáme komín, kterým by se k nám Santa dostal. Ale pro nás byly Vánoce vždy hlavně o rodině a o oslavě narození Ježíše Krista a to je pro naši rodinu důležité a neustále si to připomínáme, i když nejsme pohromadě fyzicky,“ doplnil Obasohan.

To Dalton letos přijde o zvláštní tradici zvanou „Bílý slon“, nazvanou podle příběhu, kdy thajský král nebyl potěšený, že dostal jako dárek slona albína. „Každý z členů rodiny tak přinese nevhodný či kuriózní dárek. Něco malého a levného, a pak si každý vybere svůj dárek, ale vzájemně si je i krademe, je to velká zábava. Letos se budu při tom být s nimi zase, tentokráte ale jen na dálku přes obrazovku mobilu,“ dodal Dalton.

