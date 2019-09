Domácí futsalisté si v minulém ročníku Varta ligy posunuli laťku premiérovou účastí ve vyřazovací části a sami tuší, že navázání na úspěch nebude jednoduché.

„Soutěž je rok od roku kvalitnější a my jsme omladili. Ale věřím, že se kluci ligy nezaleknou a minimálně úspěch z minulé sezony zopakujeme,“ je přesvědčený kapitán Olympiku a čerstvý reprezentant Jiří Vokoun.

Nejen zapracování hráčů z juniorky bylo jedním z hlavních témat měsíc a půl trvající letní přípravy. Do sestavy se postupně vracejí také dlouhodobě zranění v čele s Dominikem Zdržálkem, autorem hattricku z generálky s Jabloncem. „Je vidět, že svou chuť do hry přenášejí i na všechny ostatní hráče,“ pochvaluje si v tomto směru trenér Jakub Němec.

Soupiska Olympiku

Brankáři: Dominik Hnízdil, Martin Šanda, Martin Mareš, Pavlo Rusak. Hráči do pole: Lukáš Lehner, Dominik Zdržálek, Jiří Vokoun, Tomáš Prejsa, Tomáš Cabadaj, Matěj Sváta, Josef Gabčo, Pavel Šuba, Viktor Žampa, Jakub Martinec, Marek Malák, Petr Hochman, Jakub Gombáš, Lukáš Nečas, Patrik Mažári, Dominik Šup, Radek Šmejkal, Petr Machytka, Dominik Šustr, Nikola Velinkovič. Trenér: Jakub Němec, asistent: Petr Svoboda, vedoucí týmu: Radek Saibt.



Program Olympiku v první polovině základní části

6. září: doma Liberec, 13. září: venku Česká Lípa, 20. září: doma Chrudim, 4. října: venku Helas Brno, 11. října: doma Teplice, 18. října: doma Sparta Praha, 1. listopadu: venku Hodonín, 8. listopadu: doma Slavia Praha, 15. listopadu: venku Vysoké Mýto, 22. listopadu: doma Plzeň, 15. prosince: venku Č. Budějovice.

K dispozici už nemá zkušenou dvojici Radek Hrdý a Tomáš Vobořil, kteří klub po skončení hostování opustili. Do áčka naopak z juniorky přešli brankář Martin Šanda, Radek Šmejkal, Patrik Machytka, Jakub Gombáš a Jakub Martinec. Na jednu z nejpočetnějších soupisek v lize zamířili také Dominik Hnízdil, který v minulosti rovněž chytal za juniorku, Viktor Žampa z pražské Slavie a Nikola Velinkovič.

S okysličeným kádrem by kouč Němec do soutěže rád vstoupil kvalitním výkonem a ziskem tří bodů. „První kolo bývá takové nevyzpytatelné, nikdo neví co od sebe očekávat. Ale my se všichni těšíme a jsme dobře připraveni. Určitě bude k vidění kvalitní zápas, na který bych chtěl do haly pozvat co nejvíce fanoušků a diváků, aby nás přišli podpořit a vytvořili skvělou atmosféru jako celou loňskou sezonu,“ sází i na pomyslného šestého hráče v publiku.

Kapitán Vokoun mluví o Liberci jako o velice nepříjemném soupeři. „Prezentuje se velmi náročnou fyzickou hrou. My musíme zapracovat na obraně, protože ta v přípravě nebyla dobrá,“ zná recept na úspěšný start.

Nažhavení na bodový zisk ovšem přijedou i hosté od Ještědu. Jejich trenér Michael Vacek očekává nesmlouvanou bitvu. „Olympik obměnil kádr, ale nejdůležitější hráči jako Vokoun, Šup nebo Gabčo zůstali a kolem nich dostávají příležitost mladší. Nečekám žádný extra skvělý futsal, ale boj od první do poslední minuty. Věřím, že máme natolik kvalitní mužstvo, že jsme schopni v Mělníku sehrát dobrý zápas a bodovat. Před domácím zápasem se Spartou by se pro naše sebevědomí nějaký bod určitě hodil.“