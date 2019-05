V chladném a deštivém počasí se všichni slalomáři dokázali vyšponovat k vrcholným výkonům. Na trati, kterou stavěl trenér Jiří Prskavec starší a šéftrenér Jiří Pultera, byla snad nejvíc sledovaná kategorie kajakářů, kde jsou volná dvě nominační místa po boku Jiřího Prskavce. Nejlépe vyšla Vítu Přindišovi. Ten ovládl závod v oba víkendové dny, kde za sebou nechal právě Jiřího Prskavce.

Mistr světa z roku 2017 Ondřej Tunka si v sobotu zabezpečil třetí místo před Lubošem Hilgertem, se 17 body tak doplňuje zatím dvacetibodového Přindiše v boji o místo v reprezentaci. Olympionik Vavřinec Hradilek si cestu k nominaci v sobotu trochu zkomplikoval kvůli padesáti sekundové penalizaci ve finálové jízdě, která ho stála přední umístění. V neděli už bral třetí místo.

„Dnes mě při prvním nominačním závodě provázela síla, ale pokud je v nominaci něco jisté, tak to, že nic není jisté, než to celé skončí!“ řekl Přindiš po sobotním triumfu. „Chtěl jsem určitě zajet finále a dostat se do první trojky v oba dny. Takže jsem za to rád, že mi to vyšlo. Teď mne čeká normální předzávodní týden se sedmi – šesti tréninky. Budu se snažit v tom počasí hlavně nenastydnout a případně dobrý výsledek v Troji zopakovat,“ dodal.

I když má podobně jako i Jiří Prskavec místo v reprezentaci již zajištěno díky medaili z loňského mistrovství světa, potvrdila Tereza Fišerová svojí dominanci na singlkanoi. Ovládla sobotní závod před Martinou Satkovou a Janou Matulkovou a v neděli opět vítězí před Gabrielou Satkovou a Evou Říhovou.

Reprezentační pár prozatím patří právě Martině Satkové a Evě Říhové s 17 a 16 body. Muži singlkanoisté mají v polovině nominace svého lídra ve Vítězslavu Gebasovi, který byl druhý v sobotu a v neděli vyhrál. Vítěz sobotního klání, Lukáš Rohan, je díky třetí pozici v neděli další v pořadí nominace.

Kajakářky předvedly skvělé souboje, když si první tři pozice rozdělily v sobotu v pořadí Veronika Vojtová, Amálie Hilgertová a Kateřina Kudějová. Ve finále nechyběla v oba dny ani ikona Štěpánka Hilgertová. Vojtová dokázala v neděli svoje vítězství dokonce zopakovat před Barborou Valíkovou a Amálii Hilgertovou. Tyto závodnice jsou zatím i na čele nominace.

„Trať ve Veltrusech ve skutečnosti moc neoblibuji, tak jsem ráda, že mi to o víkendu tak vyšlo. Mám za sebou úplně jinou přípravu a nového trenéra. Po Riu jsem přešla k Pavlu Kubričanovi a velmi mi to tam vyhovuje, celá příprava je jiná a jde více do rychlosti. Do závodů v Troji půjdu opět naplno,“ řekla Vojtová.